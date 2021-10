Paide pani taas Narva Transi paika

Avapoolajal lõi kaks väravat Henri Anier: 23. minutil mängust ja 42. minutil penaltipunktilt. Teisel poolajal tegid skoori ka Andre Frolov (71. minutil) ja Kristjan Pelt (86.).

Paide on võitnud sel hooajal Transi vastu kõik kolm omavahelist kohtumist koondskooriga 10:1. 14. märtsil saadi vastasest kodus jagu 5:1 ja 29. mail võõrsil 1:0.

Paidel on nüüd liigatabelis 52 punkti ehk vaid üks vähem, kui teisel positsioonil asuval Tallinna FC Floral, aga tiitlikaitsjal on koguni neli mängu varuks. Kolmandal kohal olev Nõmme Kalju FC jääb Paidest tervelt 13 silma kaugusele, kuigi ka neli on võrreldes Kesk-Eesti meeskonna üks kohtumine varuks.

Neli mängu võiduta püsiv Trans jätkab tabelis 29 punktiga kuuendal kohal, mis tagab viimasena pääsu 27. vooru järel meistrigruppi. Teoreetiliselt võivad küll FC Kuressaare ja Viljandi JK Tulevik piirilinna klubi veel kinni püüda.