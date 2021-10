Klavan isiklikust vormist: on olnud paremaid aegu

Avapoolaja lõpus juhtima läinud Paide pidi teisel poolajal pärast Flora viigiväravat taluma vastaste tugevat survet, kuid tiitlikaitsjal ei lubatud teist väravat lüüa. Suure panuse sellesse andis ka Paide eest viiendat kohtumist järjest täismängu kaasa teinud Ragnar Klavan.

"Ütleme nii, et on paremaid aegu olnud," rääkis Klavan isiklikust seisust Soccernet.ee-le. "Ei saa öelda, et väga hull, aga tippvormist ka rääkida ei saa. Mõned nädalad tundub, et on parem, aga siis tuleb jällegi langus," sõnas ta.

Suve lõpus haigestus Klavan koroonaviirusesse, millest taastumine on olnud keeruline. "Kindlasti on Eestis ja üle maailma inimesi, kellel on koroonaviiruse tõttu väga suured probleemid erinevalt minu vormikõverast. Aga ma pole midagi sellist varem kogenud. Kui teised viirused on külge hakanud, siis olen kergemini jagu saanud," tõdes 36-aastane keskkaitsja.