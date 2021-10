Zahovaiko: väsimus tappis meid keskväljal ära

"Teise poolaja vaatevinklist peame olema rahul, sest teine poolaeg oli initsiatiiv Flora käes, neil olid head võimalused ja meil oli õnne, et me ei kaotanud," rääkis kohtumise järel ERR-ile Paide peatreener Vjatšeslav Zahovaiko.

"Keskväljal olime väsinud ja seetõttu oli otsustavaid hetki, kus kaotasime kahevõitlusi, see tekitas meile palju probleeme. Väsimus tappis meid keskväljal ära," lisas Paide juhendaja.

Flora ja Paide mängisid sel hooajal juba kolmandat korda viiki. Teenitud punkt ei valmista tiitlikaitsjale Florale ilmselt väga palju rõõmu, sest jäeti kasutamata laupäeval Tulevikule kaotanud Levadia poolt antud võimalus vahet vähendada. Levadial on nüüd kahe enampeetud mängu juures Flora ees kümnepunktiline edumaa.

"Pigem ei ole rahul, see viik ei aidanud meid Levadiale palju lähemale," ütles Flora peatreener Jürgen Henn. "See, mida on vaja teha, et Levadiat kätte saada, on sama: vahet pole, kas neli või viis punkti, peame omavahelised mängud võitma."

Paide läks juhtima avapoolaja lisaminutil Hadji Drame väravast, viigi tõi tabloole Ken Kallaste tabamus 64. minutil. Teise poolaja keskel ja lõpus pani Flora kodumeeskonna tugeva surve alla ja lõi mitu ohtlikku võimalust, kuid juhtväravani ei jõutud.

"Alati ei tasu otsida oma meeskonnast, mida kehvasti tehti, vaid peab tunnustama ka vastast. [Mihkel] Aksalu tegi paar olulist tõrjet ja mõnes kohas ei löönud me ise ära: natuke jääb kripeldama," tunnistas Henn.

"Vastane sai enda mängu käima, meil tekkis mõõnaperiood. Viigiline tulemus on okei. Mäng oleks võinud muidugi mõlemale poolele minna, aga üldjoontes oli hea, võitlustlik mäng," tõdes mängu parimaks valitud Paide väravavaht Aksalu.