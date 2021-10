New Jersey ja Minnesota alustasid uut hooaega võiduga

Möödunud öösel mängis Ameerika jäähokiliigas (NHL) uue hooaja esimest kohtumist New Jersey Devils, kes alistas lisaajal 4:3 tulemusega Chicago Blackhawksi. Minnesota Wild võitis avakohtumises Anaheim Ducksi 2:1.

New Jersey läks kohtumist Chicago vastu juhtima esimesel perioodil, kui värava viskas Dougie Hamilton. Teise periood alguses suutis Chicago Alex DeBrincati väravast viigistada, ent Jack Hughes viskas teise periood lõpuminutitel New Jersey teise värava ning kolmandale perioodil läks New Jersey 2:1 eduseisus.

Viimase perioodi alguses viskas New Jersey eest värava Andreas Johnsson ning neli minutit enne kohtumise normaalaja lõppu oli seis 3:1 New Jersey kasuks. Seejärel viskasid Chicago eest väravad Kirby Dach ja Dominik Kubalik ning 3:3 seisul läks kohtumine lisaajale.

Lisaajal tõi New Jersey'le hooaja esimese võidu Jack Hughes, kes viskas oma teise värava Chicago vastu ning New Jersey Devils võttis lisaajal 4:3 võidu Chicago Blackhawksi üle.

Möödunud hooajal play-off'i jõudnud Minnesota Wild alistas 2:1 skooriga Anaheim Ducksi ja teenis hooaja esimese võidu. Teisel perioodil läks Anaheim kohtumist juhtima, kui värava viskas Jakob Silfverberg. Kevin Fiala väravast Minnesota kohtumise viigistas ning kolmandal perioodil viskas Minnesota võiduvärava ründaja Marcus Foligno.

Väravarohkes kohtumises Vancouver Canucksi ja Philadelphia Flyersi jäi peale Vancouver, kes teenis karistusvisete abil 5:4 võidu. Esimesel perioodil jäi peale Philadelphia, kes Joel Farabee väravast kohtumist juhtima läks. Teisel perioodil sai Vancouver neli väravat kirja ning viimasele perioodile läks Kanada meeskond 4:2 eduseisus. Viimasel perioodil suutis Philadelphia kaks väravat vastu visata ning 4:4 seisul läks kohtumine lisaajale.

Lisaajal ei suutnud kumbki võistkond väravat visata ning kohtumine otsustati karistusvisetega. Vancouver skooris kaks karistusviset, aga Philadelphia ei suutnud enda kahte võimalust realiseerida ning Vancouver Canucks teenis 5:4 võidu Philadelphia Flyersi üle.

Tulemused:

New Jersey Devils - Chicago Blackhawks 4:3 (lisaajal)

Minnesota Wild - Anaheim Ducks 2:1

Vancouver Canucks - Philadelphia Flyers 5:4 (karistusvisked)