Ukraina jäähokiliit vallandas rassismi vastu kõnelenud kõrgliiga tippjuhi

Sündmuste kulg algas sel nädalal, kui ilmnes, et Ukraina jäähokiliiga kohtumises HC Krementšuki ja HC Donbassi vahel rassistlikult solvas Krementšuki mängija Andrei Deniskin Donbassi mustanahalist mängijat ameeriklast Jalen Smerecki.

Deniskin imiteeris Smerecki ees banaani koorimist ja söömist.

Deniskinile määrati rassistliku käitumise eest 13-mänguline võistluskeeld ning Ukraina jäähoki liiga tegevdirektor Jevgeni Koltšev tegi mitu avalikku rassismi vastast avaldust.

Neljapäeval sai Koltšev teada, et Ukraina jäähokiliit on otsustanud teda tegevdirektori kohalt vallandada. Koltšev avalikustas sotsiaalmeedias, et vallandamise põhjuseks oli tema avalikud kommentaarid rassismi kohta Ukrainas ja Ukraina jäähokis.