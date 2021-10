Kanada jäähokikoondis avalikustas esimesed taliolümpial osalevad mängijad

Kanada jäähokikoondise juht Doug Armstrong avalikustas, et rahvuskoondist esindab Pekingi taliolümpial Sidney Crosby, Connor McDavid ja Alex Pietrangelo.

34-aastane Crosby on ühtlasi ka Kanada koondise kapten eesoleval taliolümpial. Pekingi taliolümpiamängud on Crosby'le kolmandaks korraks, kui ta oma rahvuskoondist olümpiamängudel esindab. Varasemalt on Crosby Kanada koondist esindanud 2010. ja 2014. aasta taliolümpiamängudel ja mõlemal korral võitis Kanada kuldmedali.

Koondisesse nimetati veel 24-aastane Connor McDavid, kes oli 2015. aastal NHL-i draft'i esimene valik ja on neljal korral NHL-i tähtede mängul osalenud. Samuti on koha Kanada jäähokikoondises kindlustanud Alex Pietrangelo, kes on kahel korral NHL-i tähtede mängul mänginud ja võitis 2019. aastal St. Louis Bluesi ridades Stanley Cup'i.

Pekingi taliolümpiamängud toimuvad 2022. aasta 4. veebruarist kuni 20. veebruarini.