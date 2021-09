Võimuvahetus IIHF-is toob rohkem tähelepanu kolm-kolme vastu jäähokile

Luc Tardif jõudis ise hokimängijana Prantsusmaa liigasse. Hiljem oli ta Prantsusmaa jäähokiliidu president ja töötas ka IIHF-is. Lisaks juhtis Tardif Prantsusmaa olümpiadelegatsiooni 2014. aasta Sotši taliolümpial. Presidendivalimiste viimases ehk neljandas voorus võitis Tardif sakslast Franz Reindlit häältega 67:39.

Eesti jäähokiliidu juhatuse esimees Rauno Parras selgitas intervjuus Vikerraadio saatele "Spordipühapäev" täpsemalt uue presidendi mõtteid. "Ta pidas 90 tundi koosolekuid erinevate alaliitudega, et saada teada, mis on olukord. Üks asi, mida ta kindlasti kavatseb teha, on hoida sama joont - suhelda alaliitudega. Ei ole ainult nii, et tullakse kongressile kokku ja siis minnakse uuesti laiali. Et pidevalt toimuks infovahetus ja arenemine," lausus Parras.

"Üks võimalikke variante, kuidas edasi arendada, millel ka väikestel riikidel oleks võimalus kaasa lüüa, on kolm-kolme vastu formaat. Hiljuti toimusid ka juunioride olümpiamängud, kus kaks Eesti noormängijat said medali – üks kuld- ja teine pronksmedali. Selline muudatus, et otsida lisamüügiartikleid, millega hoki populaarsust tõsta ja harrastajate ringi laiendada."

Tardifi kolmas idee on muuta praegust MM-turniiride süsteemi. Kui tippdivisjonis mängib 16 koondis, siis järgnevat seltskonda plaanitakse suurendada 12 koondisele. Eesmärgiks on maailma kolmandasse kümnesse kuuluvaid tiime tuua eesmistele lähemale.

"Kui Eesti 1B tasemele tõusis, siis sellest ajast saati on Eesti seal mänginud ja see on aidanud koondisel paremini kohaneda ja võimaldanud kõrgemale tõusmise nimel mängida. Aga see kõik ei käi kiiresti ja selle nimel tuleb hakata tööd tegema," lausus Parras.

Kongressil tuli hea uudis ka Baltikumi hokile, sest Läti jäähokiliidu peasekretär Viesturs Koziols valiti samuti juhatusse. "Saame kindlasti lähemale infole, lüüa kaasa rohkem erinevates arenguprojektides," kommenteeris Parras.