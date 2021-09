Esikohta kindlustanud Levadia võitis Premium liigas 11. järjestikuse mängu

A. Le Coq Arenal 235 silmapaari ees toimunud kohtumises avas Bogdan Vaštšuk skoori avapoolaja lisaminutil, viis minutit pärast pausilt naasmist suurendas edu meeskonna kapten Brent Lepistu ning omakorda viis minutit enne lõpuvilet vormistas lõppskoori Hannes Anier.

Levadia on nüüd 23 mänguga kogunud 61 punkti ja vahe teisel kohal oleva FC Floraga on suurenenud 15-punktiseks, samas on hooaega ka Konverentsiliigas jätkav Flora pidanud neli mängu vähem. Sarnaselt Florale on 46 punkti ka Paidel, kuid neil on peetud sama palju matše kui Levadial.

Viimati 2014. aastal Eesti meistriks kroonitud Levadia on võitnud 11 kohtumist järjest, seeria algas pärast 19. mail Floralt saadud 2:4 kaotust. Järgmisena mängib Levadia nädala pärast TJK Legioniga.