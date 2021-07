Maarja Värv Tokyost: hotellist võib korraga lahkuda 15 minutiks

Värvi sõnul kehtivad ajakirjanikele Tokyos karmid reeglid, mis kohustavad kogu aeg maski kandma. Esmaspäeval saadeti meediaesindajatele ka meeldetuletus, et mitte mingil tingimusel ei tohi maski eest ära võtta.

Ametlikult on ajakirjanike liikumine väga piiratud – hotellist võib korraga lahkuda 15 minutiks. Kui lähedal on mõni pood ja selle ajaga jõuab seda külastada, siis on poeskäigud lubatud. "Meil on Seven Eleven [pood – toim.] hotellist täpselt ümber nurga, nii et meie saame poes käia," ütles Värv.

"Ei olnud kõige toredam esimene päev Jaapanis," võttis Värv enda reisi kokku. "Meil olid nõuded, mis paberid peavad kaasas olema, et riiki siseneda. Lühidalt öeldes pidime täitma kahe nädala tegevusplaani, mis pidi asendama kahenädalast karantiini. Meie tegevusplaan ei olnud kinnitatud, aga kuna olime kuulnud, et paljudel teistel on sama probleem, siis edastati ka ametlik info, et kui sul on üks QR-kood ja kirjalik dokument, siis saab ka niisama riiki."

Kõik ülejäänud tiimiliikmed said QR-koodi ja dokumendiga riiki sisenetud, kuid Värv ootas lennujaamas üksinda neli ja pool tundi enda isiku kinnitamist. "Ainus viis, kuidas sain riiki siseneda, oli kahenädalase karantiiniga nõustuda. Nende jaoks oli see pelgalt formaalsus, et saaksin lennujaamast ära ja riiki sisse. Ametlikult pole ma rohkem mingit vastust saanud," võttis Värv vahejuhtumi kokku.

Värv veetis ühe päeva hotellis karantiinis, kuid Eesti Olümpiakomiteega konsulteerides otsustati, et pikemalt ajakirjanik hotelli ei jää. "Tulin siia tööd tegema ja kui lastakse igal pool käia, siis võin ju käia ja siiani pole keegi mind kinni pidanud," ütles Värv.

Selleks, et mängudel ringi käia, peab pidevalt tegema koroonateste. Esimene süljetest tehti lennujaamas, järgneva kolme päeva jooksul oli kohustus iga päev uuesti testida. Peale kolme päeva suurenes intervall nelja päeva peale.

Teste teevad ajakirjanikud ise. Selleks anti neile väike tops, kuhu peab kõrre kaudu kindla piirini sülitama.

Värvi sõnul ei ole Eesti sportlased Tokyo karme piiranguid eriti tähele pannud. "Nemad tohivad olümpiakülas üsna palju ringi liikuda," ütles ta. Ainus miinus on see, et teiste alade sportlastele ei saa kaasa elama minna, kuid sellest keelust on ka üle astutud ja siiski mindud kaasmaalasi ergutama. "Kui lastakse, siis nad kasutavad seda võimalust ära."

Tribüünid täiesti tühjad siiski pole. "Need, kes atmosfääri loovad, on näiteks delegatsiooniliikmed, kutseid on saanud ka VIP-id," ütles ta. "Näiteks ujumises oli päris korralik võistlusmelu, sest kõik ülejäänud ujujad olid tribüünil oma kaaslasi kõvasti ergutamas."

Tokyo olümpiamänge iseloomustab ka kuum ilm. "Sõudmises oli varjus 35 kraadi ja hästi niiske. See oli päris hull," kommenteeris Värv.