Olümpiamaal Jaapanis avastati teisipäeval rekordarv koroonajuhtumeid

Koroonanumbrite suurenemine on veelgi vähendamas Jaapani peaministri Yoshihide Suga toetust, mis on möödunud aasta septembris ametisse astunud poliitikul niigi 11 kuu madalaimal tasemel. Ühe põhjusena nähakse pandeemiaga toimetulematust.

Londoni King's College'i rahvatervise instituudi endise juhi Kenji Shibuya sõnul ei saa väita, et hüppeline nakatunute tõus on täielikult olümpiamängude põhjustatud, kuid lisas, et ülemaailmne spordiüritus annab levikule hoogu juurde.

Praegu pead tõstev koroonaviiruse leviku viies laine, kus valdavalt levib delta tüvi, on Tokyo haiglad tõsiselt proovile pannud. Olukord on nii kehv, et Tokyo piirkonna ametnikud otsivad võimalusi lisavoodikohtade loomiseks.

Tokyos kehtib nüüd eriolukord, mis lõppeb olümpiamängudega. Tegemist on Tokyo järjekorras neljanda kehtestatud eriolukorraga.

Kohalik ringhääling vahendas, et Tokyo peaks kavandatud operatsioonid ja ravi edasi lükkama, et rohkem ressursse COVID-19-vastasesse võitlusse suunata.