OM-i organiseeriva tiimi tegevjuht: mängud võivad viimasel hetkel ära jääda

Tokyo olümpiamänge organiseeriva komisjoni juht Toshiro Muto ütles teisipäeval, et ei saa välistada olukorda, kus reedel algavad olümpiamängud jäetakse viimasel hetkel ära. Korralduskomitee president Seiko Hashimoto vabandas, et kehtestatud ohutusmeetmed ei ole tekitanud kohalikes piisavalt turvatunnet.

Muto ütles teisipäeval pressikonverentsil, et ei saa välistada olümpiamängude ära jäämist kerkivate koroonaviiruse näitajate tõttu. "Me ei saa ennustada, mis juhtub koroonaviiruse juhtumite numbritega, seega jätkame arutelusid, kui näitajad hüppeliselt tõusevad," ütles Muto.

Koroonaviiruse laastav mõju sundis eelmisel aastal korraldajaid olümpiamänge edasi lükkama ning reedel algavate mängude eel on taas Jaapanis ja Tokyos koroonaviiruse levik tõusuteel. Jaapani valitsus, mängude korraldajad ja rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) otsustas 8. juulil, et tänavused olümpiamängud toimuvad pealtvaatajateta.

Teisipäeval toimunud ROK-i kohtumisel ütles Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juht Tedros Adhanom Ghebreyesus, et olümpiamängude eesmärk peaks olema saavutada vaktsiinide osas võrdsus ning pandeemiale lõpp panna.

Teisipäevase seisuga on olümpiamängudega seotud koroonajuhtumeid tuvastatud 73. Olümpiamängude korralduskomitee juht Seiko Hashimoto ütles, et mängudel suunatakse kõik juhtumid piisavalt kiirelt karantiini.

Hashimoto lisas, et korralduskomitee on teadlik, et mängud on kaotanud avalikkuse toetust ning vabandas, et ohutusmeetmed ei ole veel tekitanud jaapanlastes turvatunnet.

ROK-i president Thomas Bach väitis kohtumise avakõnes, et olümpiamängude tühistamine ei olnud komitee jaoks variant ning et ROK seisab alati sportlastega. "Tühistamine oleks meie jaoks lihtne olnud. Me oleks võinud toetada kindlustusele, mis meil siis (eelmisel aastal - toim.) oli ning liikunud edasi Pariisi mängudele 2024. aastal," ütles Bach.

Ta lisas, et olümpiamängude toimumine annab inimestele enesekindlust. "Me pidime näitama teed sellest kriisist välja. Pidime pakkuma stabiilsust, pidime usaldust looma, pidime lootust andma," ütles ROK-i president.

WHO andmetel tuvastati teisipäeval Jaapanis 2477 koroonajuhtumit, millest 1387 leiti Tokyos. Üle 34 protsendi Jaapani elanikest on saanud vähemalt ühe vaktsiinidoosi.

Olümpiamängude avatseremoonia toimub reedel, 23. juulil, Eesti aja järgi kell 14, aga juba päeva esimestel tundidel asuvad võistlustulle ka esimesed eestlased.