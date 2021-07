2024. aasta Pariisi olümpia korraldaja: Tokyost on nii mõndagi õppida

"Käesolevad olümpiamängud on väga erilised," ütles Estanguet. "Nad [Tokyo olümpia korraldajad – toim.] on suutnud olümpiamängude õhustikku hoida ja samal ajal ettevalmistustega kogu aeg muutustest sammu võrra ees olnud. Korralduskomiteele on kõige suurem katsumus see, kui kulutatakse seitse aastat sündmuse ette valmistamisele ja siis tuleb kõik viimasel minutil ümber teha. Meie jaoks on väga väärtuslik näha, kuidas viimasel hetkel tehakse ümber ava-, lõpu- ja medalitseremooniad, võistluste korraldus, majutamised, transport, toitlustus," lisas ta.

"Me ei tea, mis toimub kolme aasta pärast ja nii on hea kiirelt reageerimist Tokyo pealt õppida ja siit osade vastustega koju sõita," ütles prantslane.

Tokyo olümpiamängud lükkusid koroonaviiruse pandeemia tõttu aasta võrra edasi. See nõudis märkimisväärset lisaeelarvet. Kui suvel selgus, et korraldajad keelavad välismaalt tulevad pealtvaatajad, et vältida liigset reisimist ja sellega kaasnevaid terviseriske, siis nüüdseks on selge, et tribüünidele ei lubata ka kohalikke.