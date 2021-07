Tokyo olümpiakülla jõudsid esimesed sportlased

Tokyo olümpiamängude korraldusmeeskond avas Harumi piirkonnas ehitatud olümpiaküla teisipäeval ning koheselt saabusid sinna ka esimesed sportlased. Koroonaviiruse tõttu on olümpiakülas kehtestatud mitmeid turvameetmeid, mistõttu toimus sportlaste saabumine ilma igasuguse tseremooniata.

"Sportlased on õnnelikud, et olümpiamängud üldse sellistes tingimustes toimuvad ja et kõik meetmed on kasutusele võetud, et ohutud ja kindlad olümpiamängud toimuda saaks," ütles rahvusvahelise olümpiakomitee president (ROK) Thomas Bach.

Olümpiakülasse on ehitatud 21 elumaja ning 3800 korterit, mis peaksid mahutama ligi 18 000 võistlejat ja olümpiamängudega seotud isikuid. Küla suurus on 44 hektarit ning olümpiamängude ajal seal elavatel isikutel on võimalik liigelda elektriliste isesõitvate bussidega. Kõik voodid on tehtud papist ning pannakse pärast olümpiamänge taaskasutusse.

Olümpiaküla avamine juhtus päev pärast seda, kui Tokyo sisenes eriolukorda pärast laienenud koroonaviiruse ja selle variantide levikut. Jaapanis tuvastati esmaspäeval üle 2400 uue koroonajuhtumi, millest 502 olid Tokyos. 30,4 protsenti Jaapani elanikkonnast on saanud vähemalt ühe koroonavaktsiini doosi.

ROK-i president: jaapanlased peaksid olema koroonameetmetes kindlad

ROK-i president Thomas Bach saabus olümpiamängude eel Tokyosse ning kohtus seal Jaapani valitsuse ning olümpiamängude korraldustiimiga. Bach ütles, et kehtestatud koroonaviiruse tõkestamise meetmed on küllaldased ja Jaapani elanikud peaksid olema kindlad turvaliste olümpiamängude toimumises.

"Me võime kõik olla väga rahul nende karmide meetmetega, mis siin Jaapani rahva ja võistlustel osalejate kaitseks kehtestatud on. Ja sellega, et kõik need meetmed kasulikud olnud on," ütles Bach, lisades, et komitee toetab kõiki meetmeid, mis tagavad olümpiamängude ajal võimalikult vähese koroonaviiruse leviku.

Tokyo prefektuuri kuberner Yuriko Koike nõustus ning lisas, et linna haiglavõrgustik ning kiirust kogunud vaktsineerimisprotsess lubab linnal korraldada olümpiamänge ohutult.

ROK-i sõnul on kõigist olümpiakülasse saabuvatest elanikest vaktsineeritud ligi 85 protsenti.