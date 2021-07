Tokyo kuberner: linna meditsiinisüsteem on olümpiaks valmis

"Järgmise kümne päeva jooksul ja olümpiamängude ajal vaktsineeritakse väga palju inimesi. Suurim muutus selle juures on eakate inimeste surmade ja raskete juhtumite vähenemine," ütles Koike.

"Meditsiinisüsteem on valmis. Arvan, et saame turvaliste olümpiamängudega edasi minna," ütles Koike, kes naasis pärast väikest väsimuspuhkust, mille jooksul ta ka ise haiglasse sattus.

Jaapanis vaktsineerimise käivitamine algas aeglaselt ja pole möödunud probleemideta. Ainult ligikaudu 28% elanikkonnast on saanud vähemalt ühe COVID-19 vastase vaktsiinidoosi.

Tokyos kuulutati esmaspäeval välja neljas eriolukord. Eelmisel neljapäeval võtsid Jaapani valitsus, mängude korraldajad ja rahvusvahelise olümpiakomitee esindajad vastu otsuse, et olümpiamängud toimuvad pealtvaatajateta.

"On väga kurb, et mängud toimuvad ilma pealtvaatajateta. On selge, et suudame nii riske vähendada, kuid pealtvaatajad on ka sportlaste jaoks väga olulised ja annavad neile suure tõuke. On kahju, et peame olümpiamängud ilma nendeta pidama," ütles Koike.