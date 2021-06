Henn: Kalju on sisukas võistkond, kellele on väga raske väravaid lüüa

"Ma arvan, et Kaljuga ma ei ole see aeg, mis mina olen olnud meistriliigas jalgpalli juures - näinud, et kellelgi oleks Kalju vastu lihtne. Ükskõik, mis seisus nad on. Sisu neis on," tunnustas Flora peatreener Jürgen Henn vastast.

"Teadsime kindlasti, et see, mis seisus olid aasta alguses... nad on kindlasti oma vormi parandanud. Nagu ma ütlesin - nad on sisukas võistkond, kellele on väga raske väravaid lüüa. Täna oli selliseid momente, kus jäi viimane sööt andmata. Supervõimalus jäi loomata, aga suutsime piisavalt vastu võidelda ja leidsime lõpuks oma võimaluse."

Henn usub, et Floral jagub tihenevast graafikust hoolimata värskust. "Osad mängijad, kes koondisest tulid, on erinevas seisus võrreldes nendega, kes olid siin. Mõned said rohkem, mõned vähem koormust. Meeskonna terviklik rütm, mängutunnetus ja väsimuse foon on meeskonna sees erinev. Aga proovime selle siin paari nädala jooksul nii ühtlaseks ja värskeks saada kui võimalik."

Värava löönud Alliku nõustus Henniga, et Kaljuga on kõik mängud keerulised. "Ei ole väga lahtisi mänge olnud Kaljuga. Loebki see, kes oma võimalused ära lööb. Täna olime need meie ja õnneks saime kolm punkti."

Kalju peatreener Sergei Frantcev ütles, et mäng oli hea ja tal on eriti kahju sellest, et momente lõid nad vastasest rohkem, kuid asi jäi just realiseerimise taha. Küsimuse peale, kuidas teha rünnakut ohtlikumaks ja teravamaks, vastas Frantcev teravalt ja mõneti filosoofiliselt, et tuleb leida teised mängijad.