Jalgpalliakadeemias lõpetas teine lend

Aastaid on Arte Gümnaasiumi keskkooliastmes tegutsenud jalgpalliklass, kuid kolm aastat tagasi alanud EJL-i ja Arte koostööprojekt viib kokku noored jalgpallitalendid juba 8. klassist ning annab neile jalgpalliakadeemias võimaluse oma haridustee jalgpalliga siduda. Jalgpalliakadeemias on noormängijatele tagatud kvaliteetsed treeningtingimused ning õppetöö, treeningud ja puhkus on optimaalselt jagatud. Akadeemia noormängijad esindavad õpingute vältel edasi oma koduklubisid, kellele jäävad ka mängijaõigused.

Jalgpalliakadeemia põhikooli lõpetas tänavu 23 noormängijat: Karl Orren, Sander Lepp, Klaivert Märtson, Gregor Sandre, Kevin Sandre, Aleksander Švedovski, Steven Mäearu, Mihhail Kolobov, Kirill Belenikin, Sten Maripuu, Romeo Aan, Välek Altnurme, Siim Erik Salura, Ervin Roostar, Robin Isok, Sten-Marten Zuts, Oskar Hõim, Aron Allik, Tanel Darius Leis, Sander Soo, Joosep Põder, Markus Põder ja Andre Balta.

Jalgpalliakadeemia juhataja on Marko Lelov, peatreener Marko Pärnpuu, treener Andres Oper ja väravavahtide juhendaja Andrus Lukjanov. Kehalise ettevalmistuse eest vastutab Hendrik Nälk ja füsioterapeudina tegutseb Jürgen Masing.