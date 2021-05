Flora naiskonna tulevikutäht mängis kaheksa aastat poiste tiimis

FC Flora naiskonna triumfiga lõppenud Eesti karikavõistluste suurima väravaküti tiitli teenis alles 16-aastane ründaja Kristina Teern, kes lõi kolmes mängus kokku kuus väravat.

"Ma arvan, et minu üks kõige suurematest plussidest on löök ja kindlasti liini taha jooksud, ma üritan neid ikka hästi ajastada," iseloomustas Teern enda mängu ERR-ile. "Miinuseteks on jõuline mäng, näiteks Katrin Loolt tuleks seda ikka päris palju õppida."

177 cm pikk Teern on kõva tahtejõuga, sest Kuressaare Gümnaasiumi õpilane sõidab Saaremaalt igal nädalal Tallinna treeningutele. Debüüdi tegi Teern FC Flora särgis meistriliigas mullu augustis, lüües kohe Põlvale kolm väravat. Siis algas ka pidev sõitmine saarelt mandrile.

"Eelmine aasta ma käisin lihtsalt kaks korda nädalas ja enamasti jäid koolipäevad ikkagi poolikuks. Nüüd, kuna olen 9. klassis ja kordamine on enamasti eksamiteks, siis päevad on lühemad ja jõuab ka natuke rohkem käia," sõnas Teern.

Raskused Teerni ei heiduta. Et tema lapsepõlves Kuressaares vastava vanuse tüdrukute jalgpallivõistkondi polnud, siis mängis ta viiendast kuni kolmeteistkümnenda eluaastani ainsa tüdrukuna poiste tiimis ja lõi Eesti noorte meistrivõistlustel Kuressaare poiste võistkonnas väravaid 2017. aastani.

"Lasteaias tulid treenerid jalgpalli tutvustama ja mulle hakkas see kohe väga meeldima. Ütlesin emale, et mina tahan hakata jalgpalli mängima. Siis mul jäi uneaeg lasteaias lühikeseks, sest kasvatajad ajasid üles, ema tuli järgi ja viis trenni. Poistega ma mängisin ikka pikalt, nii kaua kui mul võimalik oli, sain eriloa. Seal tuli end kohe maksma panna, et platsil mänguaega saada," selgitas Teern.

Oma esimese Eesti karikavõistluste kulla teeninud noor talent unistab pikas perspektiivis profimängija karjäärist välismaal.