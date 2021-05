Flora naiskonna peatreener: mäng oli rabe

"Rabe mäng oli. See oli meie esimene murumäng ja see ei olnud kõige väiksemal väljakul. Mängijad ei tunnetanud ehk muru ja platsi nii hästi. Ei olnud ehk head enesekindlust palliga. Tekitasime aga piisavalt momente, et väravaid lüüa ja eesmärk oleks see veelgi stabiilsemaks saada," kommenteeris Flora peatreener Aleksandra Ševoldajeva pärast võitu ERR-ile.

Ševoldajeva sõnul tuleb eelmise hooaja supervormi tõusmiseks aga veel pingutada. "Peame stabiilselt tegema asju, mida oleme muidu teinud ja mis töötavad. Mängijad peavad järjest rohkem vastutust võtma ja meie peame neid treeneritena rohkem julgustama ja kannatlikud olema."