Noodla EM-valikmängu eel: oleme motiveeritud, vastane pole lihtsate killast

Kuidas siis on, kas koondis on valmis Austriat võitma, oleme me selles konditsioonis?

Kindlasti oleme motiveeritud. Reaalsus on see, et tuleb hakata väikestest asjadest suuremat asja kokku seadma. Treeningud lähevad esmaspäevast lahti, mehed on kohal. Vastane ei ole lihtsate killast, mängib pidevalt Euroopa meistrivõistluste finaalturniiridel, Kesk-Euroopa riik, tugev riik. Ütleme klassikaliselt, et läheme tegema oma parimat sooritust.

Kui lünklik on ettevalmistus koroona tõttu olnud?

Me ei saanud kevadel kõike ära teha. Kalkuleerisime mingil hetkel riske. Oli plaanis teha üks laager, aga risk läks liiga suureks ja võeti vastu otsus, et ei tee, saamaks selleks mänguks kindlasti mehed kokku. Praegu on see olukord ka, et oma klubidest ei lasta nii lihtsalt alati ära. Me ei saanud riskida sellega, et jaanuaris oleks näiteks midagi juhtunud ja praegu poleks mängijat saanud. Üritasime leida optimaalse lahenduse, et saada parim koosseis kokku.

Millises hoos Eesti mängijad on olnud klubides, kas saime kokku parima võimaliku satsi?

Mõnel mängijal on olnud pikem paus. Põhimängijad on saanud mängida. Need, kes on meil olemas, on selles konditsioonis, et anda oma parim.

Sellele järgneb pühapäeval mäng Saksamaaga võõrsil - nendelt võitu pole vist mõtet oodatagi?

Hakkame otsast pihta. Alustame Austriast ja siis ampsame järgmise asja.

*Käsipallikoondise otsustavale kohtumisele saab kaasa elada 29. aprillil ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel alates kella 19.20-st.