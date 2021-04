Patrail EM-valikmängu eel: samasuguse meeskonnavaimuga on kõik võimalik!

Mait Patrail on koduklubi Rhein-Neckar Löweniga saanud viimastest mängudest palju positiivset energiat, mille pealt Eesti käsipallikoondisega väga tähtsaks EM-valikmänguks Austria vastu liitub. Patrail usub, et finaalturniirile jõudmine on võimalik.

"Me hakkasime hooaja lõpu poole koduklubiga stabiilselt mängima. Nii Euroopa- kui liigamängud võitsime. Hooaja algus ei olnud nii stabiilne, aga lõpus oli meeskonnas päris hea tuju sees ja päris hea tujuga tulen siia ka," rääkis Patrail intervjuus ERR-ile.

"Ma ei oska veel öelda, mis roll mul saab koondises olema. Saksamaal mängisin lõpus palju kaitses, kuna keskkaitsjad said vigastada. Tunnen end hästi, aga meil on olnud ülipalju mänge. Iga kolme päeva tagant oleme mänginud. Tänu sellele on keha natuke tunda andnud ja päris ideaalselt ei tunne end, aga profispordi juures on see tavaline, kõigil on see probleem olemas," jätkas Patrail.

Patraili sõnul on EM-valikmängul Austria vastu väga palju kaalul. "Eesti koondisega edasi pääseda ei ole siiani suudetud. Seekord on päris hea võimalus. Kõik meie taha ei jää. Teised peavad ka meie jaoks mängima, et me edasi pääseksime, kui selle mängu peaksime võitma. Koondise puhul on see tähtis ja teistmoodi kui klubi juures on. Üle mõelda ei tohiks ja lihtsalt tuleks pingevabalt mängida. Kui hakkad üle mõtlema, siis see pole kunagi hea. Me oleme valmis, kohe räägime peatreeneriga ka ja tean, mis roll mul on ja oskan rohkem sel teemal rääkida," jätkas Patrail.

Austria on eestlase sõnul paberi peal kindlasti parem. "Pean ütlema, et Bosnia vastu tegi meie meeskond väga hea mängu ja kui suudame samamoodi kaitses mängida.. rünnakul oli natuke probleeme, aga loodan, et mina või Dener (Jaanimaa) suudame natuke aidata. Arvan, et kui on samasugune meeksonnavaim ja samamoodi võitleme, siis kõik on võimalik. Nad nii palju meist üle pole. Paberil on tihti meeskonnad üle, aga meeskonnavaimu ja võitlusega on kõik võimalik," teadis Patrail.

Saksamaa vastu Patrail Eesti koondisega mängida ei saa, kuna ei saanud klubilt selleks luba. "Mul on väikesed pisivigastused, mis annavad tunda ja tänu sellele polnud klubi õnnelik, et üldse siia tulen, aga sain väikese kokkuleppe, et ühe mängu teen kaasa," rääkis Patrail. "Nad tahtsid, et terve nädala puhkaksin ja saaksin paar süsti. Ei olnud lihtne ära rääkida, aga õnneks on käsipallirahvas mõistlik ja nad said aru, kui tähtis see mäng meile on ja tänu selle lubati tulla."

Eestlase sõnul on Saksamaa teisest puust meeskond ja eriti peale seda, kui nendega liitus uus peatreener. "Tänu sellele, et kõik tahavad OM-il pääseda, ja sinna saab 16 inimest, siis tahtmist on ja kõik tahavad end näidata. Midagi kergelt ei tule. Peame rahulikult mängima ja nii vähe kui võimalik tehnilisi vigu tegema. Seal nad võivad kiirrünnakutega kiiresti asja ära otsustada. Kui sa reaalselt mõtled, siis nad on kõvasti paremad, aga pall on ümmargune," ütles Patrail.

Euroopa meistrivõistluste valikmäng Eesti ja Austria algab neljapäeval kell 19:30. Kalevi spordihalli pealtvaatajaid kehtivate piirangute tõttu ei lubata, kohtumist näeb otseülekandes ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.