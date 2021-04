NHL: Capitals viskas Bostoni võrku kaheksa väravat

Capitals haaras juba avakolmandiku järel 3:0 edu, kui skoori tegid T.J. Oshie, Lars Eller ja Conor Sheary. Teise kolmandiku järel kahekordistati oma edu, kui sihile jõudsid oma teise värava visanud Sheary ning Nic Dowd ja Tom Wilson. Viimasel kolmandikul said taas väravad kirja T.J. Oshie ja Lars Eller, Bostoni eest skooris Craig Smith.

Capitals jätkab 30 võidu ja 17 kaotusega idadivisjoni liidrina, olles kogunud 58 punkti. Washingtoni meeskonnast kolm kohtumist vähem pidanud Boston Bruins on 48 silmaga neljas.

Teised tulemused:

Anaheim – Colorado 1:4

New Jersey – Pittsburgh 2:5

NY Islanders – NY Rangers 3:2 la.

Nashville – Dallas 3:2 kv.