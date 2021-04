Topkin pälvis MK-etapil kaks esikohta

"Peale hommikust ujumist oli tunne, et täna võib uus isiklik rekord tulla, kuid et see nii suurelt tuli, see oli üllatus. Muidu oli täna juba palju tugevam tunne kui eile. Viimase aastaga on mu vastupidavus läinud kõvasti paremaks ja liblikas tuli see ilusti välja," sõnas Topkin.

Reedel toimus Sheffieldis ka naiste 100 m seliliujumine, kus osales eestlastest Susannah Kaul, kes sai õhtuses finaalis 6. koha ajaga 1.16,48. "Seliliujumises kahjuks isiklikku rekordit püüda ei suutnud. Oleme hetkel rohkem keskendunud kroolile ja selle arendamisele, seega olin teadlik, et seliliujumine saab sellel võistlusel ehk kõige suuremaks proovikiviks. Siiski olen rahul pingutusega ja ootan väga pühapäevast 50 m vabaltujumist," võttis Kaul oma võistluspäeva kokku.

Pühapäeval Eesti aja järgi kell 11.30 algab naiste 50 m vabaltujumine, kus võistleb Kaul ning kell 11.40 saab stardi meeste 50 m vabaltujumine, kus teeb kaasa Topkin.