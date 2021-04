NHL-i meeskond vaevleb koroona küüsis

Jäähokiliigas NHL tabas koroonaviirus Vancouver Canucksi võistkonda. Hetkeseisuga on meeskonnas tuvastatud koguni 25 nakatunut: 21 mängijat ja neli taustajõudu. Lisaks on üks inimene lähikontaktne.

Koroonaviirus avastati Vancouveri võistkonnas 31. märtsil, kui positiivse proovi andis ründaja Adam Gaudette. Järgmisel päeval osutusid positiivseks ka kaitsja Travis Hamonici ja ühe taustajõu proovid ning kohtumine Calgary Flamesiga lükati edasi.

Järgmistel päevadel on nakatunuid aga muudkui lisandunud ja praeguseks on viiruse ohvriks langenud enamik meeskonnast. Leviku tõttu on edasi lükkunud juba kuus liigamängu ja kogu tiim viibib karantiinis.

Vancouver on liiga põhjadivisjonis kogunud 37 mänguga 35 punkti ning asub seitsme võistkonna konkurentsis viiendal kohal. Enne sunnitud pausi kaotati kolm kohtumist järjest.