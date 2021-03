Stockholmi maraton lükati pandeemia tõttu edasi

Maratoni korraldajad lubasid algselt oma otsusest teada anda märtsikuus, kuid juba märtsi keskpaigaks oli selge, et võistluse toimumisaega tuleb nihutada, vahendab Marathon100.com.

Stockholmi maratoni toimumine lükati edasi ka mullu, võistlus pidi aset leidma septembris, kuid lõpuks toimus ka see üritus virtuaaljooksuna.

Stockholmi maraton on üks suuremaid Euroopa jooksumaratone. Võistlus on väga populaarne ka Eesti jooksjate seas, viimastel aastatel on sellel osalenud ligi 100 eestlast.