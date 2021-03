Nove Mestos kukkus sprindivõistluse eel rajale valgustuspost

Keskpäeval toimunud soojenduse ajal keegi vigastada ei saanud. Selleks, et võistluse ajal sama õnnetus ei korduks, kontrolliti kõik ajutised valgustuspostid kolmekordselt üle.

Ahead of the zeroing of today's women sprint, one of the temporary light poles in Nove Mesto fell on the course - no one was injured or harmed but everything has been triple-checked immediately to ensure safe competitions.



