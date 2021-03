Kolmanda koha heitluses sai Prantsusmaa (Anais Bescond, Justine Braisaz-Bouchet, Chloe Chevalier, Julia Simon; 1+8; +27,8) jagu Ukrainast (1+10; +28,7), kes algselt diskvalifitseeriti ebakorrektse teatevahetuse pärast, aga protesti järel nende tulemus ennistati.

Rootsi viimase vahetuse sõitja Elvira Öberg sai vahetuse esimesena, hoidis esimese tiiru järel positsiooni, aga lahkus teisest tiirust pärast valgevenelannat Jelena Krutšinkinat. Lõpus suutis ta siiski konkurendist üle olla.

Ukraina järel tuli viiendaks Norra (1+10; +40,0), kuuenda koha sai USA (0+7; +40,1) ja seitsmenda Itaalia (0+10; +40,1).

Regina Oja tõi Eesti avavahetusest kümnendana, aga Johanna Talihärm käis koguni kolmel trahviringil ja Eesti kukkus 18. positsioonile. Tuuli Tomingas hoidis seda kohta, aga Kadri Lehtla kergitas võistkonna 17. kohale (4+10; +4.39,9).

Eelvaade:

Nove Mesto teatesõit on hooaja kaheksas ja ühtlasi ka viimane. Senistest etappidest on kaks võitnud Norra, seejuures võidutsesid norralannad 20. veebruaril Sloveenias Pokljukas peetud maailmameistrivõistlustel. Ühe korra on triumfeerinud Rootsi naiskond, võidud on kirjas veel Saksamaal ja Venemaal.

Eesti naiskond, kes stardib täna koosseisus Regina Oja, Johanna Talihärm, Tuuli Tomingas ja Kadri Lehtla, on kolmel korral sel hooajal saavutanud 16. koha. Pokljuka MM-il saadi kirja 17. tulemus.