Teenetemärgi saanud rahvaspordiürituste korraldajat motiveerib osalejate tagasiside

Pekk on televaatajatele hästi tuttav telekommentaatorina, Otepää MK-etapi pikaaegse korraldajana ja rahvusvahelisel tasemel tehnilise delegaadina.

Ida-Virumaalt Vokalt pärit Pekk on südameasjaks võtnud oma kodukoha spordielu edendamise, saades vastutasu nii kehale kui hingele.

"Annab kindlasti hea vormi, kui metsas tundide ja päevade kaupa rabada," lausus Pekk ETV-le. "See tunne, kui sajad tulevad üle finišijoone ja kohe või natuke hiljem privaatselt oma tagasisidet annavad - see annab motti järgmine koht uuesti pihta hakata."

Ain-Ivar Tupp on sünnilt võrokene, võistlusi hakkas korraldama 22 aastat tagasi ja kui alguses oli see hobi, siis nüüd juba töö. Haanja 100, Rõuge rattamaraton, palju muudki, aga pulss on alati üleval, kui võistlus pihta hakkab.

"Korraldajad teavad, et esimene kivi kukub südamelt siis, kui käib stardipauk. Teine kivi kukub siis, kui esimene lõpetaja finišisse jõuab," lausus Tupp. "Siis on näha, et kõik asjad on korda läinud, see asi on toimunud. Seda tunnet tuleb kogeda vähemalt kümme korda aastas, kui toimuvad suured asjad."

Alutaguse firmamärgid on suusamaraton ja rattamaraton, paigal seista ei taheta ja suur unistus on täiesti olemas.

"Märki, mida tahaks ühel päeval näha, on tähistatud aastaringsed rajad," ütles Pekk. "Sõber Tarmo otsustab, et tuleb nädalavahetuseks Alutagusele, võtab paberkaardi, võtab nutiseadmesse endale sobiva rajapikkuse lahti ja läheb ja läbib seda."

"See on nagu Tartu maratoni rada, ta on seal tähistatud ja olemas, saad alati sinna minna. Me natuke loksutame oma ringe ja muudame igal aastal. See oleks selgelt üks märk, milleni tahaks jõuda."

Ain-Ivar Tupp on spordi ja eriti rattarahva seas tuntud ka kui doktor Holden. Holden tuleb filmitegelase järgi, aga doktor sel ees?

"Mu kasutajanimi rattafoorumis oli Holden ja kuna osalejad, kes Haanja100-l käisid, pidasid end hulludeks ja haigeteks, kes käivad ravil, siis sealt tuli see doktor ka," vastas Tupp. "Hulluarst doktor Holden, kes ravib neid patsiente, kes käivad korra aastal kas mudaravilas - kui on mudane - või niimoodi... osalemas."