Capitals kaotas lähikonkurendile punkte

Kuigi Capitals läks kuuendal minutil Jevgeni Kuznetsovi väravast 1:0 juhtima, siis viigistas Bryan Rust viis minutit hiljem seisu ning omakorda 30 sekundit hiljem läks Penguins juhtima, kui resultatiivne oli Brandon Tanev.

Teise kolmandiku algul viigistas uuesti seisu Jakub Vrana, kuid kolm minutit hiljem oli taas täpne Rust ning peale Jake Guentzeli tabamust juhtis Penguins juba kahega. Veidi enne kolmandiku lõppu viskas Capitalsi kolmanda värava Nicklas Bäckström.

Kolmanda perioodi lõpus otsustas Capitals rünnata kogu jõuga. Tulemusetult, sest esmalt viskas nende tühja väravasse litri Zach Aston-Reese ja seejärel Sidney Crosby, mis tähendas, et Capitalsil tuli vastu võtta 3:6 kaotus.

Idadivisjonis on nüüd Capitalsil ja Penguinsil mõlemal 15 punkti, millega hoitakse vastavalt neljandat ja viiendat kohta. Esimene on Boston Bruins (22 punkti), teine Philadelphia Flyers (18) ja kolmas New York Islanders (15).

Päeva teises kohtumises alistas Vegas Golden Knights kodus Colorado Avalanche tulemusega 1:0.