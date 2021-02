Mänguseisu unustanud väravavaht ajas Bostoni pingi ärevusse

Jäähokis kasutab kaotusseisus olev meeskond sageli võimalust vahetada kohtumise lõpus väravavaht kuuenda väljakumängija vastu, et saada väljakumängijate osas arvuline ülekaal ja suurendada võimalust viigistamiseks.

Paraku tähendab see ka suuri riske kaitses ja viigiseisul meeskonnad reeglina nii ei käitu. Boston Bruinsi puurilukk Rask unustas aga kohtumises New York Rangersiga ära, et seis on 2:2 ja hakkas platsilt lahkuma, mispeale Bruinsi pink reageeris energiliselt, Rask mõistis oma viga ja taandus uuesti väravavavahi alasse.

Kõik lõppes Bostoni meeskonna jaoks õnnelikult, sest vaid 36 sekundit pärast lisaaja algust viskas Brad Marchand võiduvärava. Boston Bruins on tänavusel hooajal võitnud tosinast mängust üheksa.