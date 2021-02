Super Bowli eelvaade: kas Chiefsi valitsusaeg jätkub või võidab Brady seitsmenda?

Chiefsi jaoks on see Super Bowl tiimi 60-aastase ajaloo jooksul neljas ning jahtima asutakse oma kolmandat tiitlit, üritades samas kaitsta tiitlivõitu eelmisest hooajast, mil hooaja finaalmängus alistati San Fransisco 49ers. Tampa Bayle on käesoleva hooaja Super Bowl tiimi ajaloo teine ning eelneva kogemusena on ette näidata võit Oakland Raidersi üle 2003. aastal.

Tuleva Super Bowli peamiseks fookuseks on mängujuhtide Patrick Mahomesi ja Tom Brady duell, kus esimene üritab jätkata lennukat ja noort karjääri, olles võitnud oma kolme täishooaja jooksul NFL-is liiga väärtuslikema mängija auhinna ja ka eelmise aasta finaalmängu parima mängija tiitli. 43-aastasele Bradyle on tänavune Super Bowl koguni kümnes ning mängujuhil on ette näidata kuus tiitlit. Mõlemad näitajad on NFL-i rekordid, milleni ta jõudis oma 20-aastase karjääri jooksul New England Patriotsi rivistuses.

Buccaneersi teekond tormilisem kui Chiefsi oma

Chiefsi hooaeg möödus suuresti veatult, põhihooaja 16 mängunädalast saadi 14 võitu, kusjuures üks kaotus tuli viimases mängus, kui Mahomes ja nii mõnigi teine põhiline panustaja oli jäetud play-off'ile mõeldes puhkama. Kuigi Chiefs kogus järjest võite nii tugevate kui ka nõrkade tiimide vastu, ei olnud tiimil hooaja teises pooles nii palju minekut kui domineerivalt tiitlikaitsjalt oodata oli. Välja paistsid ehmatused Miami Dolphinsi ning Atlanta Falconsi vastu, kuid ka nendest mängudest suudeti olude kiuste võidud välja tuua – Dolphinsi vastu kaevati end 0:10 kaotusseisust pooleteise veerandiga 30:10 edu peale ning Falconsi vastu võideti raske mäng 14:17, tõestades, et raskuste tekkimisel suudab Kansas City siiski oma mängu peale suruda ning oma talenti maksimaalselt ära kasutada.

14 võitu oli piisav, et anda Chiefsile AFC konverentsi esikoht, mille autasu oli puhkenädal hooajajärgse play-off'i esimeses voorus. Ühinedes hooaja lõputurniiriga teises voorus, alistas Kansas City vaatamata mängujuhi peapõrutusele Cleveland Brownsi 22:17 ja järgmisel nädalal alistati konverentsi teisel kohal olev Buffalo Bills mugavalt 38:24.

Kui tiitlikaitsja hooaja madalhetki tuleb otsida ikkagi võidukatest mängudest, kulges Tampa Bay Buccaneersi hooaeg tormilisemalt. Pärast 20 hooaega New England Patriotsi ridades ühines Buccaneersiga Tom Brady ja 43-aastasel mängujuhil läks aega, et Tampa Bay tiimi ja rünnakuga kohaneda. Tampa lõpetas hooaja siiski 11 võidu ja viie kaotusega, millest kolm tulid nelja järjestikuse nädala jooksul hooaja keskel – üks neist 24:27 Chiefsi vastu. Pärast puhkenädalat lõpetas tiim aga hooaja raevukalt, võttes muuhulgas ka 47:7 võidu Detroit Lionsi üle.

Tampa Bayle esimest vooru hooaja lõputurniiris vabaks ei antud ning tiim võttis 31:23 võidu Washington Football Teami üle, sellele järgnes 30:20 võit rivaali New Orleans Saintsi vastu. Kolmandas play-off'i voorus alistati põnevuslahingus Green Bay Packers 31:26.

Mida jälgida?

Igas mängus, milles Kansas City Chiefs on viimase kolme aasta jooksul (kui Mahomes nende mängujuhiks on olnud) osalenud, on mängueelne fookus Chiefsi ajalooliselt plahvatusliku söödurünnaku peal. Põhiliseks panustajaks on sel hooajal olnud välkkiire Tyreek Hill, kes püüdis hooaja peale 87 söötu, kogudes nii 1276 jardi ja 15 touchdown'i. Hilli kõrval toimetavad ka Mecole Hardman ja Sammy Watkins, kes tõusis eelmise aasta tiitlimängu võidus kangelaseks. Kiirete püüdjate kõrval paistis käesoleval hooajal välja ka tight end Travis Kelce, kes püüdis 105 palli, mis realiseerusid 1416 jardiks ja 11 touchdown'iks. Super Bowliks on vigastusest taastunud ka tiimi noor jooksja Clyde Edwards-Helaire, kes pakub rünnakule tuge, kuid Kansas City jooksumäng Tampa Bayle palju hirmu ei tohiks tekitada, eriti arvestades vigastusi nende ründeliinis.

Kansas City tugeva mineku taga mängib rolli nende 62-aastane peatreener Andy Reid, kelle mänguplaan lubab Chiefsi kiirusel särada, leides eelmainitud ohtlikele püüdjatele vaba ruumi, et suuri jardiampse võtta. Et ajada vastase kaitse segadusse, kasutab Chiefs palju silmapetteid ja mängijate liikumist enne palli mängupanemist. Välistada ei saa ka katseid Mahomesi püüdjana kasutada.

Chiefsi ründevõimekuse tõttu võiks aga mängu peamiseks faktoriks pidada hoopis Buccaneersi kaitset – eelmises mängus suudeti piirata samuti plahvatuslikku Green Bay Packersi rünnakut, survestades Packersi mängujuhti Aaron Rodgersit mitme eksimuseni. Kuna Chiefsi ründeliin ei ole vigastuste tõttu pühapäevaöiseks mänguks täie jõu juures, on Tampa Bay kaitseliinil hea võimalus Mahomesi survestada ning kaitseliinimehed nagu Jason Pierre-Paul ja Shaquil Barrett hakkavad kindlasti noort mängujuhti jahtima. Tampa Bay kaitse pikaaegne tugitala Lavonte David peab samuti tegema hea mängu, et ohjeldada tõhusat Kelce'it ning tiim peab leidma Hilli vastu lahenduse, mida omavahelises kohtumises põhihooajal ei leitud – Hill tegi esimese veerandiga kaks touchdown'i ning lisas enne mängu lõppu veel ühe.

Rääkides Tampa Bay kaitsest, tuleb tiimi rünnakul neile abi anda. Sarnaselt tiimi eelmise vooru võidule Green Bay vastu oleks Tampa Bayle suureks kasuks varakult juhtima minna, lubades kaitsel keskenduda rohkem Chiefsi söödumängule, mis tõenäoliselt kiirelt palju jarde proovib võtta. Võimatu ei ole see kuidagi. Brady viskas pärast aeglast algust hooaja peale 40 touchdown'i ja tiimi rünnak kogus eriti hoogu pärast Antonio Browni lisandumist hooaja keskel. Browni nelja touchdown'i kõrval särasid veel püüdjad Mike Evans (70 söötu/13 touchdown'i) ja Chris Godwin (65 söötu/seitse touchdown'i). Bradyle New Englandist järele tulnud tight end Rob Gronkowski on samuti ohtlik relv, lisades omalt poolt veel seitse touchdown'i. Buccaneersi rünnakut aitab liigutada nende tugev ründeliin, mis on andnud jooksjatele Ronald Jones ja Leonard Fournette ruumi, et jarde võtta.

Esimene kodutiim Super Bowli ajaloos

Super Bowl 55 toimub pühapäeva öösel vastu esmaspäeva kell 1.40 Eesti aja järgi ning mäng peetakse Raymond James Stadiumil Florida osariigis, tehes Tampa Bay Buccaneersist esimese meeskonna NFL-i ajaloos, kes saab mängida hooaja tiitlimängu oma kodustaadionil. Kuna mänguareene võetakse kui neutraalseid pindasid, mis otsustatakse mitu hooaega ette, ei tohiks Buccaneersil tekkida eeliskeskkonda, eriti arvestades koroonapandeemiat.

Oktoobris otsustas Florida osariik lubada spordiareenidele fännid täielikus mahus, kuid kohalikud staadionid on iseseisvalt säilitanud täituvuspiiranguid. Seetõttu on NFL otsustanud lubada käesoleva hooaja Super Bowlile 25 000 fänni, kellest 7500 on peamiselt kohalikud vaktsineeritud tervishoiutöötajad, kellele jagatakse piletid tasuta. Piletihinnad mittetervishoiutöötajale algavad neljapäevase seisuga 4000 eurost, samuti peavad pealtvaatajad kandma maski.

Poolaja-show kui omaette suursündmus

Super Bowl ei ole aga fenomen ainult spordi osas, vaid ka kultuuriliselt – iga-aastane ameerika jalgpallipidu haarab suurel hulgal televaatajaid. Super Bowli edestab Ameerika Ühendriikide telemaastiku ajaloo kümne enimvaadatuima ülekande edetabelis kõigest kaks sündmust – 1969. aastal toimunud Apollo 11 mehitatud missioon Kuule, kui Neil Armstrong esimese inimesena teise taevakeha peal sammud tegi ning president Richard Nixoni kõne pärast tagasiastumist 1974. aastal.

Eelmainitu tõttu on suurfirmad teadlikud võimalusest, mida hästi paigutatud reklaam Super Bowli vaheajal neile võimaldab. Kurikuulsaks saanud reklaamipausi hind sel aastal on teadaolevalt üle viie ja poole miljoni dollari 30 sekundi kohta. Reklaamiajast on sel aastal aga ära öelnud nii mõnigi suurfirma, näiteks õlletootja Budweiser ja Coca-Cola ning osa reklaamiajast kasutatakse, et levitada koroonaviiruse peatamisele suunatud kampaaniaid.

Reklaami kõrval on suure tähendusega ka mängu poolajal toimuv etteaste, mida on iga-aastaselt korraldatud alates 1970. aastast. Michael Jackson, Prince, Beyonce, Lady Gaga – kõigest mõned nimed esinejatest, kes on Super Bowli poolajal esinenud. Pika ajalooga traditsioonile lisandub sel aastal R&B artist The Weeknd, kellega koos astub tõenäoliselt üles ka kõrvalesinejaid.