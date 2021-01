Brady ja Tampa Bay jätkavad võidukalt, Chiefs pääses napilt

Pühapäeva ööl vastu esmaspäeva kohtusid hooaja lõppturniiri teises voorus Tampa Bay Buccaneers ning New Orleans Saints. Kahe legendaarse mängujuhi, Tom Brady ja Drew Breesi vaheline duell lõppes Brady tiimi jaoks võiduga, kui 43-aastane mängujuht viskas kaks touchdown'i Breesi ühe vastu. New Orleansi mängujuhi saldole jäi veel kolm vaheltlõiget, mis on Tampa Bay kaitse jaoks edasi minnes hea märk.

Tampa Bay ja New Orleansi mängule eelnes pühapäeva õhtul kohtumine tiitlikaitsja Kansas City Chiefsi ja Cleveland Brownsi vahel. Browns, kes murdis pärast 18-aastast pausi taas play-off'i, seisis silmitsi Chiefsi plahvatusliku ründemänguga, mis oli heas hoos kuni nende mängujuht Patrick Mahomes peapõrutusega kolmanda veerandi lõpus mängust lahkus. Chiefsi kaitse aga suutis Mahomesi puudumist kompenseerida ning Kansas ootab kindlasti mängujuhi paranemist enne järgmist mängu pühapäeval.

Chiefs kohtub play-off'i kolmandas voorus Buffalo Billsiga, kes võttis laupäeval võidu Baltimore Ravensi üle. Ravens, kelle trump on nende tõhus jooksumäng, ei suutnud Billsi kaitse vastu hoogu üles võtta ning tabloole suudeti panna ainult kolm punkti Buffalo 17 vastu. Bills ja Chiefs, kes olid AFC konverentsi kõige võidukamad tiimid, mängivad pühapäeval Eesti aja järgi kell 22.

NFC konverentsi poolel kohtuvad eelmainitud Tampa Bay Buccaneers ning Green Bay Packers, kes võtsid laupäeval Los Angeles Ramsi üle 32:18 võidu. Green Bay mängujuht Aaron Rodgers, kes tõenäoliselt troonitakse ka hooaja väärtuslikuimaks mängijaks, on heas hoos ning juhib väga võimsat söödumängu. Packersi ja Buccaneersi kohtumine on pühapäeva ööl vastu esmaspäeva kell 1.40.

Tulemused NFL-i play-off'i teisest voorust: