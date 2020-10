Margus Hunt sõlmis lepingu Cincinnati Bengalsiga

NFL-i klubi Cincinnati Bengals teatas esmaspäeva õhtul, et sõlmis Hundiga lepingu ja vabastas Andrew Browni, kes mängib Hundiga samal positsioonil.

Eestlase lepingudetaile pole veel täpsustatud, aga tõenäoliselt on tegemist veteranile antava miinimumlepinguga, mille koguväärtus on natuke üle miljoni dollari, millest Hundil on võimalik teenida üle 670000 dollari, sest ta liitus tiimiga pärast kuut mängu.

Hunt kommenteeris taaskohtumist oma esimese koduklubiga: "Mõned tuttavad näod ning võimalus väljakule saada ja panustada."

Bengals ei ole hooaega hästi alustanud ja vigastused nende kaitseliinirühmas on kohustanud tiimi otsima lahendusi vabaagentide seast, kus Hunt oli karjääri jooksul neljandat korda.

Eestlane saabub kaitseliinirühma, mis küll talendi põhjal peaks olema tugev, aga vigastused ja treenerivahetus aasta tagasi on teinud kunagisest tugevusest nõrkuse.

Kuigi kaader on eelmisest korrast, kui Hunt Bengalsi liige oli, suuresti vahetunud, on mõned treenerid, nagu special teams'i treener Darrin Simmons, Hundile tuttavad ning tema löögiblokeerimisoskused peaksid andma talle mitmeid võimalusi sel hooajal platsile saada.

Bengals valis Hundi ülikoolist 2013. aasta NFL-i draftis ja eestlane mängis Cincinnati klubiga läbi oma esimese nelja-aastase lepingu, mida Bengals aga otsustas mitte pikendada. Hundi aeg Cincinnatis ei olnud väga silmapaistev, eriti arvestades, et mees valiti drafti teises raundis, kust tavaliselt oodatakse suuremaid panuseid.

Eestlase teekond jätkus seejärel Indianapolis Coltsi meeskonnas, kus ta tegi 2018. aastal oma karjääri parima hooaja, kogudes hooaja lõpuks viis sack'i ja 30 mahamurdmist. Hunt jäi veel hooajaks Indianapolisesse, sõlmides tiimiga kaheaastase lepingupikenduse väärtuses üheksa miljonit eurot. Colts loobuses eestlasest selle aasta märtsis, aasta enne lepingu lõppu.

Hunt sõlmis hooajal alguses lepingu New Orleans Saintsiga, kelle eest mängis väikeses rollis hästi, kogudes mõned mahamurdmised ja blokeerides ühe väravalöögi. Saints aga otsustas Hundist 13. oktoobril loobuda, tehes põhikoosseisus ruumi tagakaitsja Ken Crawleyle.