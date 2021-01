Talihärm: laskmisel oli tunne ebakindel, aga tabamine hea

Sarnaselt eelmise hooaja detsembrile-jaanuarile on Tiril Eckhoff võitnud viimasest kaheksast võistlusest viis. Laupäevases jälitussõidus pidasid MK-sarja üldarvestuse kaks parimat naist Eckhoff ja Marte Olsbu Röiseland viimasel ringil heitluse, mille keeras oma kasuks siiski Eckhoff. Üldarvestuses on aga Eckhoffi edu Röiselandi ees 43 punkti. Kolmandana lõpetas sõidu teist päeva järjest Lisa Theresa Hauser. Ainsa eestlannana stardis olnud Johanna Talihärm kerkis 57. kohalt ühe trahviringi juures 16 positsiooni ja sai 41. koha. Ehk jäi esimesena punktidelt välja.

"Täna on mul päris hea meel, et ma nii palju kohti tõusin. Sõita oli oluliselt parem kui eile ja laskmine oli ka päris hea, kuigi tunne oli väga ebakindel, aga tabamine oli hea. Arvan, et see eilne lahtisõit.. sellist pingutust ei ole võimalik trennis nii lihtsalt kätte saada. Arvan, et võistlus ise aitas jalga nii palju lahti saada, et täna tegi palju parema enesetunde," rääkis Talihärm peale võistlust.

Meeste konkurentsis lasi sprindi võitja Johannes Thingnes Bö koguni seitse trahvi ja lõpetas võistluse kaheksandana. Sellest hoolimata läks kolmikvõit taaskord Norra, parimad olid 23-aastane Sturla Holm Lägreid ja Johannes Dale ning kolmandaks tuli Tarjei Bö.

Oberhofi MK-etapp jätkub pühapäeval põnevate segateatesõitudega, ETV ja ERR-i spordiportaali vahendusel algavad otseülekanded kell 12.15 ja 15.25.