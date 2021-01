Teenekas Rootsi hokitäht taastub südamelõikusest

"Kolmas päev. Operatsioon läks väga hästi," kirjutas 38-aastane puurilukk reedel oma Twitteri kontol. "Kõik võttis aega umbes viis tundi. Hindan väga Clevelandi kliiniku suurepärast kollektiivi. Viimased viis päeva on olnud üsna hullumeelsed, kuid tunnen, et olen heades kätes. Iga päev on samm õiges suunas."

Aastaid New York Rangersis veetnud ja 2012. aastal ka liiga parimaks väravavahiks valitud Lundqvist teatas 17. detsembril, et jätab debüüthooaja Washington Capitalsi särgis südameprobleemi tõttu vahele.

2006. aastal Rootsi koondisega Torino olümpiavõitjaks tulnud ja 2017. aastal ka maailmameistriks kroonitud Lundqvist mängis eelnevalt 15 hooaega New York Rangersis ning valiti viis korda liiga tähtede mängule. Lisaks sai ta koguni üheksa korda Rangersi kõige väärtuslikuma mängija tiitli.

Lundqvist kuulub mitmes arvestuses NHL-i kõigi aegade väravavahtide esikümnesse: võitude arvult on ta kuues (459), tõrjete arvult seitmes (23 509), mängitud kohtumiste osas kaheksas (887) ja väljakul veedetud aja osas üheksas (51 816 minutit ja 19 sekundit).

Tänavusel hooajal Washingtoni meeskonnas pidanuks Lundqvisti põhiroll olema 23-aastasele Ilja Samsonovile vahetuse pakkumine.