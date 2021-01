FCI Levadiaga liitus 22-aastane väravavaht Karl Andre Vallner

"Mul oli JK Tallinna Kalevis hea hooaeg ja FCI Levadia tundis minu vastu huvi. Olin samuti koostööst huvitatud, rääkisime läbi ja lõime käed. Soovisin panna end proovile ühes Eesti tippklubis, kus treeningprotsess ja üldine töökorraldus on professionaalsel tasemel. Tunnen, et see on õige koht," ütles Vallner Levadia kodulehe vahendusel.

"Esimene mulje FCI Levadiast on väga hea! Meeskonnas on palju tuttavaid nägusid, kõik mängijad on mind väga hästi vastu võtnud ja rõõmsas meeleolus," sõnas FCI Levadia värske täiendus uue aasta esimese treeningu eel.

"Isiklikus plaanis soovin ennast treeningutel tõestada, võimalikult palju mänguaega teenida ja ennast mängudes näidata. Meeskondlikus plaanis on kõik peale meistritiitli ebaõnnestumine – läheme kindlasti esimest kohta püüdma," kirjeldas Vallner eelseisva Premium liiga hooaja peamisi sihte.

FCI Levadia esindusmeeskonna väravavahtide osakonnas ootab Vallnerit igapäevane treeningtöö treener Ain Tammuse ning klubi legendi ja eelmise hooaja esikinda Artur Kotenkoga. "Selline koostöö tuleb väga kasuks! Tammusega oli mul juba noorena kokkupuude, rääkisin temaga ka enne FCI Levadiasse tulekut. Kotenko on kogenud väravavaht, kellelt mul on väga palju õppida," lausus Vallner.

Vallner liitus JK Tallinna Kaleviga 2008. aasta alguses ning esindas Kalevit 13 aasta jooksul nii Eesti noorte meistrivõistlustel kui esiliigas ja Premium liigas.

Premium liigas debüteeris Vallner 16-aastasena, aidates 4. aprillil 2014 toimunud kodumängus oma meeskonna Paide Linnameeskonna vastu 1:1 viigini. Vallneri nimel on Premium liigas 81 kohtumist, eelmisel hooajal seisis ta Kalevi väravasuul 26 mängus.

Varasemalt on Vallner esindanud Eesti U-21, U-19 ja U-18 noortekoondisi.