FCI Levadia edurivi täienes noore Austraalia ründajaga

Eritrea päritoluga Abdallah Yunis on varem mänginud Austraalia klubides North Lions, Brunswick City, Central Cost Mariners ja Northcote City, vahendab Levadia koduleht.

"Olen väga rõõmus, et mul avanes võimalus oma karjääri Eestis jätkata! FCI Levadia on hea klubi, millel on algavaks hooajaks kõrged ootused. Olen pärit Eritreast, mis asub Kirde-Aafrikas. Alates seitsmendast eluaastast elan Austraalias ning olen mänginud sealses klubides, viimati Northcote City ridades. Sõlmisin FCI Levadiaga oma esimese profilepingu ning näen Eestit hea hüppelauana oma edasiseks karjääriks Euroopas," sõnas Aamir Abdallah Yunis.

Eelmisel reedel mängis Abdallah Yunis esimese mängu FCI Levadia särgis, lüües Nõmme Kalju vastu värarava ning aidates meeskonna taliturniiril 3:1 võidule.

Aamir Abdallah Yunis on FCI Levadia seitsmes talvine täiendus: varem liitusid meeskonnaga Zakaria Beglarišvili, Karl Andre Vallner, Milijan Ilic, Anton Tolordava, Volodõmõr Badenko ja Luka Lukovic.