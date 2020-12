14-aastane venelanna ületas lühikavas maailmarekordi

Veebruaris Tallinnas omavanuste maailmarekordiga juunioride maailmameistriks tulnud Valijeva sooritas Moskvas esimest korda võistluste ajal kolmekordse axeli, mille maandumine küll pisut ebaõnnestus, kuid ülejäänud kava esitas ta veatult ja teenis kohtunikelt 86,20 punkti.

Naiste lühikava maailmarekord on 85,45 punkti, mille venelanna Aljona Kostornaja püstitas mullu GP-finaalis. Kuigi Valijeva ületas Moskvas Kostornaja tulemuse, ei lähe see kirja ametliku maailmarekordina, kuna Venemaa karikavõistlused ei kuulu rahvusvahelise uisuliidu (ISU) egiidi all peetavate võistluste sekka.

Moskva etapil naiste seas Venemaa praeguseid tippe võistlemas pole, Valijeva järel on lühikava järel teisel kohal Ksenija Tsibinova 67,59 punktiga ja kolmas on Anastassia Tarakanova 64,18 punktiga.