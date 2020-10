Viljandi Tulevik kindlustas endale koha esimese kuue hulgas

Viigipunkt tähendas Viljandi Tulevikule, et nad on nüüd enda jaoks kindlustanud liigatabelis kuuenda koha. 26 vooruga on nad kogunud 30 punkti. Käega on katsuda ka viies koht, kuna Tartu JK Tammekal on nende ees vaid üks punkt rohkem.

Päeva teises kohtumises asus Narva Trans küll algul Chinedu Geoffrey väravast juhtima, kuid seejärel olid Tallinna Kalevi eest resultatiivsed Marek Kaljumäe, Pavel Dõmov ja kahel korral Hannes Anier. Liigatabelis on Kalev 15 punktiga küll viimasel ehk kümnendal positsioonil, kuid FC Kuressaarest jäädakse nüüd maha vaid nelja punktiga. Narva Trans on 21 silmaga kaheksandal kohal.