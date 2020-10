Henn Flora suurest edust: tabelisse punkte ette kirjutada ei saa

"Kuigi tulime seda mängu kindlasti võitma, oli [eesmärgiks] mitte kaotada. See, et suutsime siit kolm punkti kaasa võtta, on kõige tähtsam," tõdes Flora peatreener Jürgen Henn mängujärgses intervjuus ERR-ile.

Flora edu teisena jätkava Paide ees on nüüd juba 13 punkti, samuti on neil taskus üks vähem peetud kohtumine.

"Meeskond suhtub sellesse rahulikult, eelmisel aastal olime ka sellises olukorras, kus meil oli väike edu ja hooaja lõpuni oli veel minna. Töötame iga mängu suunas rahulikult. Tabelisse punkte ette kirjutada ei saa, nagu ka planeerida, kuidas hooaeg edasi läheb," lisas Henn.

"Kahju väravast, mille sisse lubasime. Ega Floral palju võimalusi ei olnud," sõnas Paide Linnameeskonna kapten Andre Frolov. "Teisel poolajal tegime palju eksimusi, kulutasime palju energiat. Jõudu jäi väheks ja Flora ei pidanud enam nii palju riske võtma."