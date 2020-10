Koduse jalgpalli Premium liiga pühapäevases kohtumises alistas Paide Linnameeskond Hiiu staadionil Nõmme Kalju tulemusega 3:1. Ühtlasi on tiim võitnud nüüd koduliigas 11 kohtumist järjest.

Paide Linnameeskond asus kohtumist juba kümnendaks minutiks 2:0 juhtima, kui võrku sahistasid Sergei Mošnikov ja Henri Anier. Seejärel lõi Aleksandr Volkov 21. minutil ühe tagasi, kuid 36. minutil oli Anier taas resultatiivne ning poolajapausile mindi seisul 3:1. Teisel poolajal ühtki väravat ei löödud.

Liigatabelis tõusis Paide Linnameeskond teisele kohale. 24 mänguga on klubi kogunud 54 punkti. Nõmme Kalju hoiab 25 kohtumisega pälvitud 47 silmaga kolmandat kohta, kuid sama palju on punkte Tallinna FCI Levadial, kellel on üks mäng vähem peetud. Liidripositsiooni hoiab 23 kohtumisega 64 punkti kogunud Tallinna FC Flora.

"Kolmas värav oli mul ka täna lähedal, aga peamine oli see, et meeskond tegi nii nagu treener ütles ja nii nagu treeningutes oleme teinud. Mängisime väga agressiivset mängu ja domineerisime täna seda kohtumist. Ma usun, et kõige tähtsamad olid kolm punkti ja võtame mäng-mängult edasi," ütles Henri Anier mängujärgses intervjuus ERR-ile.

"Olen absoluutselt rahul kõigega, mida minu meeskond täna näitas. Ma olen väga õnnelik poiste üle," ütles Paide Linnameeskonna peatreener Vjatšeslav Zahovaiko. "Iga võit annab midagi positiivset ja tänane võit annab kindlasti veel juurde. Pikka pidu veel pole, kuna pole midagi tegelikult veel võitnud. Kolmapäeval tuleb väga raske kohtumine Floraga, tuleb selleks valmistuma hakata."

Nõmme Kalju peatreener Marko Kristal lisas: "Au ja kiitus Paidele. Nad mängivad väga enesekindlalt ja täna jäigi kõik selle individuaalse meisterlikkuse ja võitluslikkuse taha. Nad olid lihtsalt paremad. Kui meil siiani on kaitse toiminud, siis nüüd said nad kolme rünnakuga kaks väravat. Paide on väga hea kontrate peale mängija ja seda sai meeskonnale rõhutatud. Täna oli Paidel enesekindlust lihtsalt rohkem."

Enne kohtumist: 23 mängu pidanud Paide on liigatabelis teisena kogunud 51 punkti, ühe matši enam mänginud Kaljul on kolmandana neli punkti vähem, mistõttu oleks neil tänasest kohtumisest kindlasti võitu vaja.

Ülesannet ei tee mõistagi lihtsamaks teadmine, et Paide on koduliigas võitnud koguni kümme mängu järjest - samas tuli nende viimane, juuli keskel sündinud kaotus, just mängus Kalju vastu.

Nõmme Kalju treener Marko Kristal: "peame esinema meeskondlikult ning ühise eesmärgi nimel. Paidega mängud on alati olnud tasavägised ning otsustavaks saavad pisidetailid. Meie eesmärgiks on ainult kolm punkti."

Kalju väravavaht Marko Meerits: "eksimisruum puudub, kui soovime hooaja positiivselt lõpetada, siis ei ole muud kui võita kõik järelejäänud mängud. Läheb andmiseks!"

Paide abitreener Erki Kesküla: "raske, aga kindlasti ka põnev periood on ees ootamas. Kalju on leidnud endile omase, sirgjoonelisusele ja jõulisusele rajatud mängustiili. Meie peame liikuma aga omas rütmis ning mitte nende mänguga kaasa minema"

Paide ründaja Deabeas Owusu Sekyere: "kogu meeskond on eelseisva suure mängu eel väga keskendunud ja enesekindel. Soovime oma head võiduseeriat pikendada ning loodame meie fännide tugevale toetusele!"