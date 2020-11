Cincinnati Bengals pani Margus Hundi koroonanimekirja

NFL-i reeglite järgi kuuluvad COVID-19 nimekirja mängijad, kes on andnud positiivse proovi või on olnud nakatunutega lähikontaktis. Nimekirja pandud pallurid peavad olema viis päeva isoleeritud, treeningutele ja mängudele on lubatud naasta pärast negatiivset testitulemust, vahendab Delfi Sport.

Lisaks Hundile on Bengalsi koroonanimekirjas Fred Johnson, Jordan Evans, Trae Waynes ja Mackensie Alexander.

Bengalsi teatel andsid Johnson ja Waynes positiivse proovi. Hundi kohta pole infot tulnud.

Bengalsi järgmine mäng on pühapäeval, kui külla sõidetakse Pittsburgh Steelersile.