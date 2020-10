Teinegi Ronaldo proov osutus positiivseks, duell Messiga jääb nägemata

Ronaldo andis esimese positiivse proovi 13. oktoobril, mistõttu jättis ta vahele Portugali koondise Rahvuste liiga matši Rootsi vastu ning Juventuse Meistrite liiga kohtumise Kiievi Dinamo vastu.

Nüüd andis Ronaldo teise positiivse proovi ja et UEFA protokoll näeb ette, et mängija koroonatest peab nädal enne matši olema negatiivne, on Ronaldo sunnitud Juventuse ja Barcelona 28. oktoobril toimuvat kohtumist eemalt jälgima.

Ronaldo ja Barcelona legend Lionel Messi pole Meistrite liigas omavahel kunagi alagrupiturniiril vastamisi läinud, kuigi kolm korda on kohtutud play-off'is, kaasa arvatud 2009. aasta finaalis.

Barcelona võõrustab Juventust kordusmängus 8. detsembril, viimases alagrupivoorus.