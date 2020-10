Meistriliigasse naasev HC Panter jahib koondislaste abiga medalit

"Selle ajendiks on, et oleks täisväärtuslik klubi. Kuna meil on hetkel ligi 200 last klubis, et neil oleks väljund," selgitas HC Panteri esindaja Kaupo Kaljuste ERR-ile, miks otsustati taas meistriliigas osaleda. "Juba praegu on selles võistkonnas üles antud kuus-seitse HC Panteri 16-17-aastast ja mõned ka natuke vanemad kasvandikud. Et oleks väljund neile, see on tulevikkuvaatav eesmärk."

"Selle klubi ajalugu on varsti 20 aastat ja on olnud erinevaid eesmärke. Kui esialgu oli ainult esindusvõistkond aastaid, siis hiljem alustati ka noortega tööd. Erinevatel põhjustel tekkis vahepeal paus, neli aastat," jätkas Kaljuste. "Neid põhjuseid ma ei hakkaks praegu lahkama, aga nüüd on aeg sealmaal, et neid noori hakkab lähiaastatel peale tulema ja see on see põhiline mõte sellel (liigaga taasliitumisel – toim)."

Vahepealne aeg noortega on olnud siis edukas? "Ma arvan küll. Vahepeal oli alla saja lapse, nüüd on, nagu ütlesin, ligi 200 last ja huvi jäähoki vastu on kogu aeg kasvamas," sõnas Kaljuste. "Arvan, et Haabersti jäähallis peab olema selline võistkond, kes osaleb Eesti meistriliigas. Usun, et see pakub rahvale huvi ja ta leiab tee sinna mängudele."

HC Viking enam meistrivõistlustel ei osale, kuid sealt mitmed mängijad siirdusid Panteri ridadesse. "Saveli Novikov, kes on kindlasti üks Eesti paremaid kaitsjaid. Siis Ilja Urušev, kes on aastaid Eesti liigas mänginud. Lisaks Paul Sillandi ja muidugi ka sellised Eesti koondise mängijad, kes viimasel aastal ei mänginud kusagil – Kevin Parras, Silver Kerna, välismaalt tuli tagasi väravavaht Villem-Henrik Koitmaa ja Välgust on tagasi Pantrite ridades Mihkel Võrang ja Jaanus Sorokin, kes on eelnevalt Pantri eest mänginud," loetles Kaljuste.

Millised on klubi eesmärgid? "Meie kolme aasta eesmärk on tulla meistriks. Esimesel hooajal on eesmärk medal. Aga selge see, et see võib olla igat värvi. Eks see sõltub paljudest asjadest – kuidas vigastused mõjutavad, kas neid tuleb, kui palju tuleb. Kindlasti midagi on tulemas. Sõltub ka sellest, palju arenevad need noored," arutles Kaljuste. "Kindlasti sõltub ka vastastest, kui palju leegionäre tuuakse. Meil on ikkagi see leegionäride arv minimaalne."

"Alustasime ettevalmistust augusti teisel nädalal. Kaks kuud on kolm korda nädalas koos käidud, kolm treeningmängu on all. Usun, et võistkond on hästi komplekteeritud ja hooajaks valmis," lisas Kaljuste.

Algaval hooajal osaleb Coolbet hokiliigas suisa viis klubi, lisaks Pantrile veel tiitlikaitsja Tartu Välk 494, Kohtla-Järve uuenenud ilmega HC Everest, Narva Paemurru Spordikool ning HC Vipers, kes astub peamiselt oma noortest kasvandikest koosneva võistkonnaga meistriliigas heitlusesse.

HC Panter alustab hooaega laupäeval, mängides võõrsil Narva PSK-ga.