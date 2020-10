Tartu Välk 494 püüab kolmandat järjestikust meistritiitlit

"Tegelikult oleks see meie 12. tiitel ja kolmas järjest. Kindlasti, väiksema eesmärgiga ei tahaks väga siia liigasse minna," tunnistas Tartu Välgu esindaja Timo Lauri ERR-ile.

Algaval hooajal osaleb Coolbet hokiliigas suisa viis klubi: tiitlikaitsja Tartu Välk 494, Kohtla-Järve uuenenud ilmega HC Everest, Narva Paemurru Spordikool ning pealinna eest kaks uut võistkonda - HC Panter, kes pärast mitut aastat osaleb taas meistriliigas ja HC Vipers, kes astub peamiselt oma noortest kasvandikest koosneva võistkonnaga meistriliigas heitlusesse.

"Arvan, et liiga on niivõrd-kuivõrd tasavägine. Narvaga on meil alati väga pingelised ja põnevad mängud. Mõned meeskonnad on sellised, kus on nooremad mängijad," arutles Lauri. "Eks meie peame ikka andma sada protsenti igal mängul, aga loodame ikka, et kogu liiga on tasavägine ja mõnus vaatamine pealtvaatajatele."

Tartu Välk kohtub laupäeval hooaja avamängus võõrsil Kohtla-Järve HC Everestiga.

Lauri sõnul on Tartu klubis üldjoontes samad mängijad, kes varem. "On mõned leegionärid, kes on nii eelneval kui üle-eelneval aastal mänginud ehk siis olnud Eesti meistrid. Muidu komplekteeritus on nagu ikka. Arvame, et on päris tugev meeskond koos," sõnas ta. "Ettevalmistused käivad, trennid käivad ja poisid on valmis, sel nädalavahetusel on juba esimene mäng ja läheme ikka võitu püüdma."

Kas leegionäride hoidmine oli raske? "Ei ole olnud keeruline. Muidugi kõiki reegleid järgides, karantiinid ja mitmed testid," ütles Lauri, lisades, et koroonatestid on toonud eelarvesse korraliku kulurea.

Lisaks kodusele liigale peetakse tänavu ka Balti liiga. "Nagu teame, Läti hoki on ikka väga kõrgel tasemel, samuti ka Leedu. Läheme selliste plaanidega, et tahaks jõuda vähemalt finaali ja eks sealt paistab edasi," lausus Lauri. "Suurim heameel on selle üle, et saame seda esimest turniiri mängida oma kodujääl."