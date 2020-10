Hundi koduklubi Saints alistas võõrsil Detroit Lionsi

Margus Hundi koduklubi New Orleans Saints oli pühapäeva õhtul võidukas, alistades ameerika jalgpalli profiliigas NFL võõrsil Detroit Lionsi 35:29. Saintsil on nüüd kirjas kaks võitu ja kaks kaotust.

Hooaja esimesest kolmest mängust kaks kaotanud Saints jäi Detroidist esimesel veerandil 14 punktiga maha, kui mängujuht Matthew Stafford viis koduklubi kahel järjestikusel rünnakul lõputsooni. New Orleans oli aga südi ning vastas Lionsile kiirelt, viigistades mängu esimese veerandi lõpuks.

Saints ei võtnud jalga pedaalilt ka teisel veerandil ning 41-aastane mängujuht Drew Brees leidis kahel korral touchdown'iks püüdja Tre'Quan Smithi, viies külastajad poolajale eduseisuga 28:14.

New Orleansi hoog ei raugenud ka kolmanda veerandi alguses, kui Latavius Murray jõudis Detroidi lõputsooni, pikendades Saintsi edu 21 punktini. Stafford vastas tugeva rünnakuga, viies oma tiimi seitsme punktini ning viimasele veerandile mindi vastu Saintsi 35:21 eduseisul.

Lions ja legendaarne jooksja Adrian Peterson realiseerisid küll viimasel veerandil ühe rünnaku kaheksaks punktiks, aga sellest ei piisanud, et New Orleansi ründepuhangut alistada. Saints noppis võõrsil 35:29 võidu ja on nüüd oma esimesest neljast võitnud kaks.

Hundi mäng oli statistiliselt vaikne, aga ühel korral jõudis ta Detroidi mängujuhini, lüües tolle pikali, misjärel sööt ei jõudnud oma sihtmärgini. Eestlasest kaitseliinimängija hooaeg on alanud üsna aeglaselt, mis ei ole New Orleansi tugevas kaitseliinigrupis üllatus, aga ta on hooaja alustuseks säranud ühe väravalöögi blokeerimise ja mõne mahamurdmisega.

Saintsi järgmine mäng on järgmisel esmaspäeva ööl vastu teisipäeva, kui kodus kohtutakse Los Angelese Chargersiga.

NFL jätkub esmaspäeva ööl vastu teisipäeva, kui eelmise aasta meister Kansas City Chiefs läheb vastamisi New England Patriotsiga, misjärel kohtuvad omavahel veel Green Bay ja Atlanta. Kansas City ja New England pidid algselt kohtuma pühapäeva õhtul, aga pärast mängujuhi Cam Newtoni haigestumist koroonaviirusesse lükati mäng esmaspäeva peale.

NFL-i hooaeg algas suuresti koroonaviirusest puutumatult, aga pärast kolmandat mängunädalat on tulnud viiruse tõttu kaks mängu graafikus ümber tõsta. Eelmainitud New Englandi juhtum lõppes küll vaid ühe haigestumisega, aga Tennessee Titansi meeskonnas on esmaspäevaks juba 18 koroonajuhtumit.

Tulemused neljandast NFL-i mängunädalast:

New York Jets - Denver 28:37

Washington - Baltimore 17:31

Tampa Bay - Los Angeles Chargers 38:31

Miami - Seattle 23:31

Houston - Minnesota 23:31

Dallas - Cleveland 38:49

Cincinnati - Jacksonville 33:25

Carolina - Arizona 31:21

Los Angeles Rams - New York Giants 17:9

Las Vegas - Buffalo 23:30

Chicago - Indianapolis 11:19

San Fransisco - Philadelphia 20:25