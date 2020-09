Hunt ja Saints ei suutnud Packersi plahvatusliku rünnakuga sammu pidada

Margus Hunt ja tema koduklubi New Orleans Saints kaotasid ameerika jalgpalli profiliigas NFL oma hooaja kolmanda mängu Green Bay Packersile 30:37. Hunt, kes oli küll rivistuses, ei läinud statistikasse kirja.

Punktisaldo avas esimesena Green Bay, kui Mason Crosby lõi tiimi esimesel rünnakul väravalöögi. New Orleans vastas sellele aga touchdown-iga, kui hooaega suurepäraselt alustanud Alvin Kamara viis lühikese söödu seitsmeks punktiks. Crosby lisas veerandi lõpuks veel kolm silma ning esimene veerand lõppes Saintsi 7:6 eduga.

Packersi rünnak ärkas teisel veerandil, kui mängujuht Aaron Rodgers viskas pika palli Allan Lazardile ja ühendus seejärel korra veel püüdjaga, viies Green Bay 13:7 ette. Saints aga vastas sellele väravalöögi ja enda touchdown-iga, minnes poolajapausile 17:13 eduseisul.

Kaks NFC konverentsi tiimi tulid pausilt tagasi hea hooga ja eelmainitud Lazardi 72-jardine sooritus aitas Green Bayl kiirelt skoorida. Saints vastas väravalöögiga, misjärel Rodgers viis oma tiimi uuesti touchdown-ini, leides Marcedes Lewise. Alvin Kamara püüdis järgmisel New Orleansi rünnakul lühikese söödu ning viis palli 52 jardi lõputsooni, põgenedes mitme Packersi kaitsja eest. Kolmas veerand lõppes viigiseisul 27:27.

Saintsi poolt sooritatud pallikaotus avas otsustava perioodi Green Bay jaoks hästi, väravalöök andis neile kiirelt kolmepunktilise edu. Pärast nurjunud Saintsi rünnakut leidis Rodgers taas oma püüdja ning pikendas Packersi edu kümnele punktile. New Orleans lisas veel kolm puntki, kuid rohkem nad lisa ei leidnud ja kodutiim pidi 750 areenile lubatud fänni ees tulemusega 30:37 vastu võtma oma teise järjestikuse kaotuse.

Saintsil on esimeset kolmest mängust näidata üks võit ja kaks kaotust. Nende järgmine mäng on pühapäeval kell 8, kui rännatakse Detroiti.

NFL jätkub esmaspäeva ööl vastu teisipäeva, kui eelmise hooaja meister Kansas City Chiefs kohtub Baltimore'is sealse Ravensiga, keda mitmed eksperdid ennustavad selle hooaja tugevaimaks tiimiks. Mäng algab esmaspäeva öösel kell 3.15.

Tulemused kolmandast NFL-i mängunädalast:

Jacksonville - Miami 13:31

Pittsburgh - Houston 28:21

Philadelphia - Cincinnati 23:23

New York Giants - San Fransisco 9:36

New England - Las Vegas 36:20

Minnesota - Tennessee 30:31

Cleveland - Washington 34:20

Buffalo - Los Angeles Rams 35:32

Atlanta - Chicago 26:30

Los Angeles Chargers - Carolina 16:21

Indianapolis - New York Jets 36:7

Seattle - Dallas 38:31

Denver - Tampa Bay 10:28

Arizona - Detroit 23:26