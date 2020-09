Hunt ja Saints kaotasid ajaloolises mängus Las Vegases

Margus Hunt ja tema koduklubi New Orleans Saints reisisid oma Ameerika jalgpalli profiliiga NFL-i hooaja teiseks mänguks Las Vegasesse, kus pidid tunnistama äsja sinna kolinud Raidersi paremust 24:34.

Saints, kes hooaja esimesel nädalal alistas Tampa Bay, alustas mängu hästi ning pärast esimest veerandit oldi Las Vegas Raidersist kümne punktiga üle.

Raiders aga vastas teisel veerandil Saintsile südikalt ja mängujuht Derek Carr viis oma tiimi kahe touchdown'ini. New Orleans vastas kodutiimile ühe skooriga, aga 41-aastane mängujuht Drew Brees viskas minut enne esimese poolaja lõppu halva söödu, mis võeti Vegase mehe poolt vahelt, andes Raidersile võimaluse mäng viigistada seisul 17:17.

Raiders alustas kolmandat veerandit agressiivselt ja pärast esimese drive'i skoori võttis kodutiim seitsmepunktise edu. Pärast lohakat kolmandat veerandit mõlema tiimi poolt pikendas Raiders oma edu neljandal perioodil 14-ni, kui Jalen Richard skooris 20-jardise jooksu peal. Saints sai küll jooksja Alvin Kamara poolt veel ühe touchdown'i, aga Raiders lisas veel väravalöögi minut enne mängu lõppu, võttes 34:24 võidu oma esimeses kodumängus pärast kolimist.

Hunt lõpetas mängu kahe mahamurdmisega, peatades mõlemal korral Raidersi jooksja Josh Jacobsi.

Eesti aja järgi ööl vastu teisipäeva peetud tavahooaja mäng Las Vegases oli esimene NFL-i saja-aastases ajaloos, mis peetud Ühendriikide kihlveopealinnas. Raiders kolis sinna sel hooajal pärast ligi 50 aastat Oaklandis.

Hunt ja Saints jätkavad hooaega ööl vastu 29. septembrit kell 3.20, kui Green Bay Packers külastab neid New Orleansis. Packers on võitnud oma hooaja esimesed kaks kohtumist, mängujuht Aaron Rodgers on olnud heas hoos, visates kuus touchdown-söötu mitte ühegi vaheltlõiketa.

Tulemused teisest NFL-i mängunädalast:

Cleveland - Cincinatti 35:30

Tennessee - Jacksonville 33:30

Tampa Bay - Carolina 31:17

Pittsburgh - Denver 26:21

Philadelphia - Los Angeles Rams 19:37

New York Jets - San Francisco 49ers 13:31

Miami - Buffalo 28:31

Indianapolis - Minnesota 28:11

Green Bay - Detroit 42:21

Dallas - Atlanta 40:39

Chicago - New York Giants 17:13

Arizona - Washington 30:15

Los Angeles Chargers - Kansas City 20:23

Houston - Baltimore 16:33

Seattle - New England 35:30