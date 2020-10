Lepistu sõlmis Levadiaga uue kaheaastase lepingu

"Mul on hea meel jätkata koostööd FCI Levadiaga. Klubi ja mängijate ambitsioon ja töökeskkond kinnitab fakti, et liigume õiges suunas. Ootan huviga eelseisvat perioodi, et aidata viia meeskond uuele tasemele ning võita tiitleid," ütles Lepistu uue lepingu allkirjastamise järel klubi kodulehele.

"Brentiga uue lepingu sõlmimine on nii klubi kui meeskonna jaoks väga meeldiv sündmus. Ta on üks meie võtmemängijatest, kes peaks aitama FCI Levadial järgnevatel aastatel edukas olla. Kaheaastane leping näitab, et Brent usaldab klubi, treenereid ning meie poolt pakutavat. Ühtlasi annab see selge signaali asjaolust, et mõtleme kaugemale ning teeme varakult plaane tulevasteks aastateks," sõnas FCI Levadia spordidirektor Sergei Pareiko.

Lepistu on FC Flora kasvandik, kes mängis Premium Liigas kuni 2017. aastani. Kahel eelmisel hooajal pallis Lepistu Norra kõrgliiga klubis Kristiansund BK ning Soome Veikkausliiga meeskonnas FC Lahti.