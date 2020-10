Vassiljev: võitleme lõpuni, aga see hooaeg on raske

Kohtumise ainsa värava lõi Deabeas Owusu Sekyere 73. minutil, mõned minutid enne seda saadeti teise kollase kaardiga väljakult ära Levadia poolkaitsja Mark Oliver Roosnupp.

"Oli võrdne mäng, võisime juba esimesel poolajal juhtima minna, võisid nemad - palju võimalusi oli mõlemal poolel," sõnas kohtumise järel Levadia peatreener Vladimir Vassiljev. "Esimese poolaja põhjal väärisime rohkem võitu, teisel poolajal see punane kaart veidi rikkus meie mängu, kuigi ka siis olid meil võimalused. Ka väljak oli täna pehme, palju eksimusi mõlemalt poolt, pisiasjad tavaliselt otsustavadki mängu."

Levadia on 22 mänguga kogunud 41 punkti, mis asetab nad tabelis neljandale kohale. Põline rivaal Flora on juba 17 silma kaugusel ja neil on ka üks mäng vähem peetud. Klubi ajaloo jooksul on Levadia Eesti meistriliigas mängides esikolmikust välja jäänud vaid ühel korral, kui 2011. aastal saadi Flora, Nõmme Kalju ja Narva Transi järel neljas koht.

"Ega lihtne ei ole," tõdes Vassiljev. "Kui jääd alguses taha, kaotad palju punkte ja ei võitle esimese koha eest, on [suurde] mängu sisse tulla väga raske. Lootsime, et täna tuleb selline mäng, kus saame [tabeliseisu] enda kasuks pöörata. Kõike võib veel juhtuda. Kindlasti võitleme lõpuni, aga see hooaeg on raske."

"Ei tulnud kergelt, aga see oli äärmiselt põnev mäng. Pean kindlasti kiitma oma mängijad," sõnas Paide juhendaja Vjatšeslav Zahovaiko. "Väga küpse mõtlemisega, taktikaliselt hästi mängitud, intensiivne jalgpall mõlemalt poolelt: mul ei ole sõnu."

"Sellised mängud annavad törtsu enesekindlust juurde. Oleme kahe jalaga maa peal, saame nüüd puhata ka ja hakkame valmistuma järgmiseks mänguks - ikka ühekaupa," kinnitas endine koondislane.