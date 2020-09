Võõrustajad läksid koroonaviiruse tõttu nõrgendatud Kalju vastu juhtima juba neljandal mänguminutil, mil skoori avas Gando Biala. Kalju suutis Aleksandr Volkovi 23. minuti tabamusest küll viigistada, kuid Juri Kolomojetsi 48. minuti värav tõi kolm võidupunkti Levadiale.

Nõmme Kalju aktiivse koroonakolde tõttu ei teinud mängul kaasa sisuliselt kolmandik külaliste esindusmeeskonnast. Pühapäevase kohtumise raames leidis aset ka ajalooline vahetus, kus klubis treenitud mängija (KTM) reegli tõttu alustas Kalju algkoosseisus 16-aastane Lauri Suup, kes vahetati 13 pärast avavile Vladislav Homutovi vastu välja. Premium liiga reeglite kohaselt peab iga meeskond alustama kohtumist vähemalt KTM-iga.

Tänase võiduga lõpetas Levadia 2017. aastal alguse saanud pika seeria, kus 11 viimases omavahelises Premium liiga kohtumises ei suudetud Kaljut üle mängida.

Liigatabelis jätkab 21 mänguga 41 punkti kogunud Levadia kolmandal kohal, kaks kohtumist vähem pidanud Kalju on 38 silmaga neljas.

Eelvaade:

Nädalavahetuse viimases Premium liiga mängus kohtuvad A. Le Coq Arenal FCI Levadia ja Nõmme Kalju. Mõlemad meeskonnad on kogunud 38 punkti, kuid Kalju on Levadiast pidanud kaks mängu vähem ja hõivab tabelis nende ees kolmanda koha.

Premium liiga raames suutis Levadia viimati Kalju üle mängida 2017. aasta augustikuus, viimased 11 omavahelist liigakohtumist on lõppenud viigi või Kalju võiduga. Sellele vaatamata on Kalju praegune olukord keeruline, sest koroonakriisi tõttu on pühapäeval puudu sisuliselt kolmandik nende esindusmeeskonnast.

"Oleme teadlikud Nõmme Kalju olukorrast, kuid kindlasti on nad ennast karantiini ajal hästi vormis hoidnud ja tulevad mängule väga motiveeritutena. Meie omakorda tahame mängida oma mängu, võtta võidu ning liikuda kolme punkti abli tabelis ülespoole, et peagi Paide kinni püüda," sõnas kohtumise eel Levadia treener Vladimir Vassiljev.

"Viimastes kohtumistes saavutasime häid tulemusi, mis andsid palju enesekindlust. Keskendume oma mängule. Meie ainsaks eesmärgiks on võit koos tabelikoha parandamisega," lisas Levadia kaitsja Maksim Podholjuzin.

"Ma võiksin kasutada mitmeid vabandusi enne mängu Levadiaga, kuid ma ei hakka seda tegema. Meeskonnal on tahtmist ja elu rohkemgi kui küllalt," kinnitas Kalju treenerikohuseid täitev Getulio Aurelio Fredo.

Mikk Reintam: "Valmistume mänguks, nagu igaks teiseks. Need mängijad, kes lähevad pühapäeval väljakule, annavad endast maksimumi ning teevad vastase elu raskeks."